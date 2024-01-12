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Külliye’de strateji zirvesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. 1.5 saat süren zirvenin ana gündem maddesi yerel seçimlerde izlenecek yol haritası oldu. Yerel seçim hazırlıklarının değerlendirildiği görüşmede bölgesel ve küresel gelişmelerin yanı sıra Meclis çalışmaları da ele alındı.

Nur Banu Aras
Nur Banu Aras
04:00 - 12/01/2024 Cuma
Güncelleme: 00:55 - 12/01/2024 Cuma
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli, yılın ilk görüşmesini Külliye’de gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli, yılın ilk görüşmesini Külliye’de gerçekleştirdi.

Yerel seçimlere doğru yaklaşılırken dün Ankara’da sürpriz bir zirve gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi. İki liderin de günlük programında olmayan görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Zirvenin ana gündem maddesi yerel seçimlerde izlenecek yol haritası oldu. AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı olarak 31 Mart seçimlerinde 30 büyükşehir ve 29 ilde ortak adayla seçime girecek.

ADAYLAR DEĞERLENDİRİLDİ

Her iki parti de adaylarını peyderpey açıklamaya başladı. Erdoğan ve Bahçeli, 31 Mart’ta yapılacak mahalli idareler seçimleri için partilerinin çalışmalarını değerlendirdi. Görüşmede Cumhur İttifakı çatısı altında belirlenecek ilçelerdeki ortak adaylara ilişkin fikir alışverişi de yapıldı. Liderler, seçim kampanyası döneminde izlenecek yol haritasının detayları hakkında da istişarelerde bulundu.

GAZZE DE GÜNDEMDE

Ortak miting yapılıp yapılmayacağı da liderlerin görüştüğü konular arasındaydı. Cumhur İttifakı 2019 yerel seçimlerinde Ankara, İstanbul ve İzmir’de ortak miting düzenlemişti. Görüşmede Erdoğan ile Bahçeli, Meclis çalışmalarını da ele aldı. Bölgesel ve küresel gelişmelerin de ele alındığı zirvede, Gazze’deki son durum da masaya yatırıldı. Erdoğan, Gazze’nin özgürlüğüne kavuşması için Türkiye’nin diplomasi atağını Bahçeli ile paylaştı. Emekli aylıkları ile Meclis’in çalışma gündemi gibi konuların da gündeme geldiği kaydedildi.




#Recep Tayyip Erdoğan
#Devlet Bahçeli
#politika
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