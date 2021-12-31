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ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan sınırda görevli jandarmaların yeni yılını kutladı: Büyük harikalar meydana getirdiniz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonda görüştüğü Bakan Soylu aracılığıyla, Irak sınırının sıfır noktasındaki Cudi Dağı Üs Bölgesi'nde görev yapan jandarmaların yeni yılını kutladı. Erdoğan, "Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Bestler'de çok büyük harikalar meydana getirdiniz. Terörle mücadelede bu millet için hakikaten nelerin yapılabileceğini ortaya koydunuz." dedi.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan sınırda görevli jandarmaların yeni yılını kutladı: Büyük harikalar meydana getirdiniz
Cumhurbaşkanı Erdoğan sınırda görevli jandarmaların yeni yılını kutladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni yıl dolayısıyla üs bölgesini ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü ve Türkiye'nin en modern üs bölgesi olan Cudi Dağı Üs Bölgesi'nin bir hafta önce tamamlandığını belirtti. "Burayı görmenizi isterim." diyen Soylu, üs bölgesinin ortaya konulan iradenin yüz akı olduğunu söyledi.

"BÜYÜK HARİKALAR MEYDANA GETİRDİNİZ"

Bakan Soylu'nun telefonu aracılığıyla askerlere hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

  • "Jandarmalarımız, Mehmetçiklerimiz... Sizleri 2021'i bitirip 2022'ye geçerken İstanbul'dan en kalbi duygularımla selamlıyorum. Gerek komuta kademesi gerekse jandarmalarımızı, Mehmetlerimizi gözlerinden öpüyorum. Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Bestler'de çok büyük harikalar meydana getirdiniz. Terörle mücadelede bu millet için hakikaten nelerin yapılabileceğini ortaya koydunuz. Sizlerle gurur duyuyoruz, iftihar ediyoruz. Bilin ki bu millet yarın bir tarih yazılacaksa sizi yazacak. Ben de sizlerle iftihar ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan sınırda görevli jandarmaların yeni yılını kutladı: Büyük harikalar meydana getirdiniz
OYNAT 04:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan sınırda görevli jandarmaların yeni yılını kutladı: Büyük harikalar meydana getirdiniz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonda görüştüğü Bakan Soylu aracılığıyla, Irak sınırının sıfır noktasındaki Cudi Dağı Üs Bölgesi'nde görev yapan jandarmaların yeni yılını kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Bestler'de çok büyük harikalar meydana getirdiniz. Terörle mücadelede bu millet için hakikaten nelerin yapılabileceğini ortaya koydunuz.' dedi.

"2022 DAHA GÜÇLÜ İNŞA EDİLECEK"

Terörle mücadelede alınan neticelerin gurur kaynağı olduğuna işaret eden Erdoğan, 2022'nin daha güçlü inşa edileceğini belirtti.

Erdoğan, "Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Girilmez denilen yerlere girdiniz, oralarda güzel üsleri kurdunuz. Bundan sonra bugün bakanımla yaptığınız bu yılbaşı değerlendirmesini Rabb'im lütfeder bir de sizlerle beraber yaparız." dedi.

AK Parti muhalefetin '2021 icraatlarını' tek videoda topladı: Eee muhalefet bu durur mu?
OYNAT 04:47
AK Parti muhalefetin '2021 icraatlarını' tek videoda topladı: Eee muhalefet bu durur mu?
AK Parti, Twitter hesabından 2021 yılı içerisinde hayata geçirilen projelerin yer aldığı bir video paylaştı. Sosyal medyanın gündemine oturan video, vatandaşlar tarafından on binlerce kez paylaşıldı.

Videonun ardından AK Parti Gençlik Kolları da muhalefetin icraatlarının yer aldığı bir başka paylaşım yaptı. 'Eee... Muhalefet bu, durur mu?' notunun düşüldüğü videoda, muhalefet partisi temsilcileri ve ortaklarının 2021'e damga vuran skandalları yer aldı.

AK Parti son bir yılda gerçekleştirdiği icraatları paylaştı: Durmak yok yola devam
OYNAT 06:10
AK Parti son bir yılda gerçekleştirdiği icraatları paylaştı: Durmak yok yola devam
AK Parti, 2021 yılı içinde hayata geçirdiği hizmetleri hazırlanan video kliple özetledi.

AK Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'Son bir yılda gerçekleştirdiğimiz icraatlar ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Durmak yok, yola devam.' ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'na sordu: Kandil'dekilerle dirsek dirseğe Ankara'dan İstanbul'a yürüyen sen değil misin?
OYNAT 01:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'na sordu: Kandil'dekilerle dirsek dirseğe Ankara'dan İstanbul'a yürüyen sen değil misin?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çırağan Sarayı'nda ASKON Genel Kurulu'na katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan CHP liderine Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Erdoğan, 'Kandil'i bombalayacakmış iktidara geldiğinde. Sen iktidara mı geleceksin? Kandil'dekilerle dirsek dirseğe, Ankara'dan İstanbul'a onlarla yürüyen sen değil misin? Onlar sana övgü yağdırdıkça zevkten 4 köşe oluyorsun.

Kandil'dekiler sana övgü yağdırdıkça zevkten dört köşe oluyorsun. Sana nasıl güvenecekler ya. Mümkün mü? Eh şimdi de ittifakınız kurdunuz, bakalım bu ittifakla nereye kadar gideceksiniz?' diye konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıoçdaroğlu'na: Eşkıyavari baskınlarla derdi bilgi almak değil kaos çıkarmaktır
OYNAT 03:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıoçdaroğlu'na: Eşkıyavari baskınlarla derdi bilgi almak değil kaos çıkarmaktır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çırağan Sarayı'nda ASKON Genel Kurulu'na katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan'ın hedefinde randevusuz bir şekilde Milli Eğitim Bakanlığı'na giden CHP Genel Başkanı kemal Kılıçdaroğlu vardı.

Erdoğan, 'Kamu görevlilerini tehdit etmeyi, kamu kurumlarını basmayı, bir çeşit siyasi eşkıyalık yapmayı iyice alışkanlık haline getirdi. Önce Merkez Bankasından randevu istedi, randevu verildi. Kendisi brife edildi. Çıktı, yalan yanlış birçok şeyleri anlattı. Dürüst değil, kalibresi bozuk, cins, cibilliyet bozuk. TÜİK'ten randevu istedi, vermedi. Ne dedi? Siz imtihanı kaybettiniz. Niye? Merkez Bankası'na gittiniz, orada içeride başka dışarıda başka hareket ettiniz. TÜİK sır kurumdur, burada da aynı şekilde hareket edersiniz. Talebinizi iletin, biz size cevap veririz dediler. Geldiler TÜİK önünde gösteri yaptılar.

Helalleşme ve benzeri söylemlerle kendini demokrat göstermeye çalışırsa çalışsın, başında bulunduğu partinin genlerindeki faşistlik bir noktada böyle hortluyor. Kamu kurumlarına emrivaki ile gittiği için kapıda kalıyor. Bunun son örneğini MEB'de yaşadık. Aynı şekilde Meclis açıldıktan sonra da eğitimi görüşmek üzere komisyon üyeleri davet edilmiştir. Sadece CHP'li milletvekilleri iştirak etmedi. Bakanımız sık sık Meclis'e gidiyor. CHP'nin amacının MEB'e gidip, bakanla, bakanlık bürokrasisiyle görüşmek olmadığını göstermeye sadece bu örnekler bile yeterlidir. Bu eşkıyavari baskınlarla derdi bilgi almak değil, kaos ve karmaşa çıkarmaktır.

Devletin kurumlarına gidebilmek dürüstlük gerektirir, sende bu dürüstlük yok, sen adam değilsin. Merkez Bankası bağımsız değil diyor, Merkez Bankası seni kabul etti, sen bağımsız değilsin, senin ipinin kimlerin elinde olduğunu merak ediyorum. Halbuki genel başkanlık ve milletvekilliği sıfatını bir kenara bıraktım, herhangi bir vatandaş olarak istedikleri kuruma istedikleri zaman gidip diledikleri bilgiyi alma hakkına sahip olduklarını çok iyi biliyorlar. Ama dert başka olunca ortaya böyle can sıkıcı görüntüler çıkıyor.' diye konuştu.

Sosyal medyanın gündeminde

Sosyal medyanın gündeminde

​AK Parti'nin '2021'in icraatları' videosuna beğeni yağdı.
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