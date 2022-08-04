Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: CHP'li belediyenin işten kovduğu şehit eşine Yüreğir Belediyesi sahip çıktı

Şehit eşi Hatice Batırır (46), 13 yıl önce eşi Bilal Batırır'ın teröristlerce şehit edilmesi sonrasında devletin sağladığı hakla Adana Büyükşehir Belediyesi'nde otobüs şoförlüğü yapmaya başladı. Ancak CHP'li yönetimle birlikte bazı sıkıntılar yaşamaya başladı.

"BİZE Mİ ŞEHİT OLDU?"

"Eşin bize mi şehit oldu", "Senin ne ayrıcalığın var ki sabit hatta çalışıyorsun" gibi baskılara maruz kalan Batırır, çalıştığı otobüs işletmesinde de mobbinge maruz kalmaya başladı. "Disiplinsiz davrandığı" ve "amirlerine karşı geldiği" gerekçesiyle yevmiye kesme cezaları alan Batırır, gördüğü baskıları Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a iletmek istedi.

İZİNDEYKEN İŞTEN ÇIKARILDI

Ancak Karalar'ın randevu bile vermediği Batırır, yıllık izne çıkarıldı. Yıllık izindeyken kovulduğunu öğrenen Hatice Batırır hayatının şokunu yaşadı.

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ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li belediyenin kovduğu şehit eşi için Yüreğir Belediyesi'ne talimat verdi. Batırır'ın Erdoğan'ın talimatı sonrası Yüreğir Belediyesi bünyesinde işe başlayacağı öğrenildi.

GÜNDEM Şehit eşine büyük saygısızlık: 'Bize mi şehit oldu deyip' kovdular