Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyük Filistin Mitingi sonrası barış çağrısı: Gelin bugün hayırlı bir adım atın

Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük Filistin Mitingi'ne 1,5 milyon kişinin katıldığını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail zulmüne karşı İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Büyük Filistin Mitingi'nde dünyaya Gazze'ye yönelik saldırıların bir an önce son bulması ve barışın tesis edilmesi çağrısında bulundu. Miting sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, ''Gelin bugün, mazlumlara yardım ulaştırma talebimize, barışı tesis etmek için diyalog kapılarını açma çağrımıza kulak verin. Gelin bugün, kendinizin ve çocuklarınızın geleceği için belki de hayatınızda ilk defa hayırlı bir adım atın'' şeklinde uluslararası kamuoyuna çağrıda bulundu.