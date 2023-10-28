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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyük Filistin Mitingi sonrası barış çağrısı: Gelin bugün hayırlı bir adım atın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Büyük Filistin Mitingi sonrası sosyal medya hesabından Filistin'e destek mesajı yayınladı. Adil bir barışın kaybedeni olmayacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Gelin bugün, mazlumlara yardım ulaştırma talebimize, barışı tesis etmek için diyalog kapılarını açma çağrımıza kulak verin. Gelin bugün, kendinizin ve çocuklarınızın geleceği için belki de hayatınızda ilk defa hayırlı bir adım atın'' ifadelerini kullandı.

Muhammed Emre Kömürcü
18:40 - 28/10/2023 Cumartesi
Güncelleme: 22:37 - 28/10/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük Filistin Mitingi'ne 1,5 milyon kişinin katıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük Filistin Mitingi'ne 1,5 milyon kişinin katıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail zulmüne karşı İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Büyük Filistin Mitingi'nde dünyaya Gazze'ye yönelik saldırıların bir an önce son bulması ve barışın tesis edilmesi çağrısında bulundu. Miting sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, ''Gelin bugün, mazlumlara yardım ulaştırma talebimize, barışı tesis etmek için diyalog kapılarını açma çağrımıza kulak verin. Gelin bugün, kendinizin ve çocuklarınızın geleceği için belki de hayatınızda ilk defa hayırlı bir adım atın'' şeklinde uluslararası kamuoyuna çağrıda bulundu.




Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük Filistin Mitingi'nde seslendi: Ey Batı size sesleniyorum Hilal-haçlı mücadelesi mi estirmek istiyorsunuz?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük Filistin Mitingi'nde seslendi: Ey Batı size sesleniyorum Hilal-haçlı mücadelesi mi estirmek istiyorsunuz?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail zulmüne karşı İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Büyük Filistin Mitingi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan mitinge 1,5 milyon kişinin katıldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada "Ufkumuzun uzandığı her yerde kalplerini ve gözlerini bize çevirmiş kardeşlerimizin dertleriyle dertlendiğimiz, yardım eli uzattığımız, gerektiğinde sınırlarımızı aştığımız gibi Gazze için de bugün olduğu gibi kıyamdayız. Bir asır önce bu millet için Adana neyse Gazze de oydu. İsrailli yöneticilerin sözlerini kazıyın altında ülkemizin sınırlarını da kapsayan ihanet haritası çıkar. Gazze'deki katliamın en büyük sorumlusu Batı'dır. Hiçbir oyunun sonsuza kadar sürmeyeceği gibi Batı'nın sinsi ve kirliği taktiği de artık deşifre olmuştur. Ey Batı size sesleniyorum: Hilal-haçlı mücadelesi mi estirmek istiyorsunuz? İsrail 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor. İsrail biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz. Bunun hazırlığı içindeyiz." dedi.

#Recep Tayyip Erdoğan
#Filistin
#Gazze
#barış
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