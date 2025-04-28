Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e 'deprem' tepkisi: Şehre dayanışma için değil yolsuzluklara bant çekmek için geldi





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Açılışlarla dolu iki hafta geçirdik"

Aşkla çalışan yorulmaz düsturuyla yine hizmetlerle, eserlerle, açılışlarla dolu bir iki hafta geçirdik. 17 Nisan tarihinde tarım alanında ülkemizin en stratejik projelerinden Silvan-Sulama kanalı tünelinin kazısını canlı bağlantıyla başlattık. Toplam 12 milyar liralık bir yatırımla hayata geçireceğimiz Silvan tüneli bölgenin kaderini değiştirecek muhteşem bir eserdir. Ayrıca 11,2 metre kazı çapıyla ülkemizin en büyük Sulama tüneli olacaktır. Aynı gün 18 haftalık eğitimlerini başarıyla tamamlayan 2094 komando uzman erbaşımızın mezuniyet ve brove takma heyecanına ortak olduk. Rabbim kahraman komandolarımızın ayağına taş değdirmesin diyor. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında fedakarca görev yapan peygamber ocağımızın her bir mensubuna bugün bir kez daha teşekkür ediyor. Mehmetçiklerimizin tek tek gözlerinden öpüyorum.

CHP'ye 'Gazze' tepkisi: Yolsuzluğa alet edilemez

İstanbul’da Filistin’i destekleyen parlamentolar grubuyla bir araya geldik. Türkiye’nin Filistin davasına verdiği destek tüm dünyanın malumudur. Bunu da en iyi ve en yakından Filistinli kardeşlerimiz bilir. Daha düne kadar, Filistin direnişine terörist diyenlerin hükümetimizin Filistin politikasına yönelttikleri eleştirilerin hiçbir kıymeti olamaz. Tıpkı Doğu Kudüs ve Batı Şeria gibi Gazze’de Filistin halkınındır. Gazzeli kardeşlerimiz doğdukları topraklarda ilelebet yaşamaya inşallah devam edecektir. Gazze, son yüzyılın en acımasız katliamlarının yanı sıra tüm insanlığın yüz akı olacak destansı bir direnişe de sahne olmaktadır. Herkes aklını başına toplamalı ve bölgemizin istikrarı için açılan fırsat pencerelerini hoyratça heba etmemelidir. Biz bunun için mücadele ediyoruz. Bundan sonra da barış ve istikrar için çalışmayı sürdüreceğiz.

Gazzeli mazlumların şanlı mücadelesi yolsuzluk iddialarına alet edilemeyecek kadar kutsal bir meseledir.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e 'deprem' tepkisi: Şehre dayanışma için değil yolsuzluklara bant çekmek için geldi Gündem / Politika









"Nüfus meselesi Türkiye için beka sorunu"

Türkiye nüfus artış hızı bakımında kritik bir aşamaya gelmiş olabilir. Muhalefet absürt argümanlarla bunu sulandırmak da istiyor olabilir. Nüfus Türkiye için beka sorununa dönüşmektedir.

Pakistan-Hindistan gerilimi

Dünyada yeni bir çatışma istemiyoruz. Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilim düşürülmeli. Daha vahim boyutlara evrilmeden gerilim düşürülmeli.

İstanbul merkezli depremler

Deprem nedeniyle tüm vatandaşlarıma geçmiş olsun diyorum. 173'ü İstanbul'da olmak üzere 236 kardeşimiz hafifçe yaralandı.

Yerin 7 kilometre altında meydana gelen deprem 13 saniye sürmüştür, en büyüğü 5,9 olmak üzere 487 artçı sarsıntı yaşandı.

Hiç kimseyle polemiğe girmemeye özen gösterdik. Çarşambadan bu yana öyle itiraflara maruz kaldık ki sessiz kalmak mümkün değil. Biz sükut ettikçe, muhataplarımız daha sorumsuz bir dil kullanıyor. Geçmişteki afetlerde de yaşadık, yine yaşıyoruz.

Özel'e deprem tepkisi: Şehre dayanışma için değil yolsuzlukların üzerine bant çekmek için geldi

Deprem çalışmalarımızı diline dolayan ana muhalefetin genel başkanı, İstanbul'un yolunu 5 gün sonra hatırlayabilmiştir. Miting yaptı, daha önce açılan eserleri yine açtı. İstanbullunun dertleriyle dertlenecek hiçbir adım atmadı. Dayanışma için değil yolsuzlukların üzerine bant çekmek için geldi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e 'deprem' tepkisi: Şehre dayanışma için değil yolsuzluklara bant çekmek için geldi Gündem / Politika









Elazığlı kardeşlerimize de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Samsun Canik'te meydana gelen heyelanda hayatını kaybeden baba ve kızlarına da Allah'tan rahmet diliyorum.

Ayrıntılar geliyor...