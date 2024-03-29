Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete tepki: Zübük siyaseti ile niyetleri tüm ülkeyi yağmalamak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da "Sandık Yönetim Kurulu İftarı” programına katıldı.

Burada konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefete sert sözlerle tepki gösterdi.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kirli pazarlıklar peşinde olduğunu ifade eden Erdoğan, "Benim halkım bu seçimlerde Ekrem efendiye böyle bir yol göstermeyecek." dedi.









CHP'deki para kuleleri skandalına da değinen Erdoğan, söz konusu görüntülerin siyaseti kirlettiğini ve böyle bir tablonun siyasi görüş farklılığıyla izah edilemeyeceğini söyledi.

İstanbul'da şehrin geleceğiyle bir oyun oynandığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye bu siyaset tarzını çeyrek asır öncesinde rafa kaldırmıştır. Bunca yıl sonrasında ülkemizde zübük siyasetini hortlatanların niyeti bugün İstanbul'u yarın tüm ülkeyi yağmalamaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Gençler, dünyanın dört bir yanında zulüm gören tüm kardeşlerimiz için dua ediyoruz. Yetime, öksüze, başı dara düşen herkese sahip çıkmaya devam edeceğiz. Osman Karaaslan kardeşime bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Hakkın rızasını hakkımızın duasını almak için çalıştık. İstanbul'u belediye başkanı olarak yönetirken de başbakan ve cumhurbaşkanı olarak ülkemize hizmet ederken de hep bu gaye için çaba sarf ettik.

Milli iradenin üstünlüğüne tüm kalbiyle inanan kadro olarak yetkiyi hiçbir zaman başka yerlerde aramadık.

Milletten alamadıkları iktidar yetkisini darbe eliyle gasp etmeye can atanlar vardı. Pek çok kirli pazarlığın yapıldığına şahit olduk.

CHP'nin İstanbul'daki büyükşehir adayı bu oyunların peşinde. Benim halkım bu seçimlerde Ekrem efendiye böyle bir yol göstermeyecek.

"Zübük siyaseti ile niyetleri tüm ülkeyi yağmalamak"

Kazanmak değil kaybettirmek için ortada dolaşanların motivasyon kaynaklarının hiç de masum olmadığı açıktır.

Bavul bavul dolarlar bu görüntülerin siyaseti kirlettiği ortamda kimse böyle bir tabloyu siyasi görüş farklılığıyla izah edemez. Siz sırtınızı dönseniz de hakikatler değişmiyor. Bu seçimde bilhassa İstanbul'da şehrin geleceğiyle uzaktan yakından ilgisi olmayan bir oyun oynanıyor.

Türkiye bu siyaset tarzını çeyrek asır öncesinde rafa kaldırmıştır.

Bunca yıl sonrasında ülkemizde zübük siyasetini hortlatanların niyeti bugün İstanbul'u yarın tüm ülkeyi yağmalamaktır.

Murat Kurum kardeşimizin hem şehrin telafisi hem de geleceğe hazırlanması hususundaki kabiliyetine inanıyoruz.

Hangi zihniyetin yöneteceğini belirleyecek 31 Mart seçimlerinin hayırlara vesile olmasını diliyorum.