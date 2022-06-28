Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO zirvesi öncesi önemli mesajlar: İsveç ve Finlandiya üyelik istiyorsa PKK'ya mani olmalı

Erdoğan, Madrid'deki "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi"ne katılmak üzere İspanya'ya yapacağı ziyaret öncesi Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Konuşmasına, kendisini dinleyenleri selamlayarak başlayan Erdoğan, katılacağı zirvenin, Ukrayna'daki savaşın devam ettiği kritik bir dönemde gerçekleştiğini söyledi. Madrid'de, NATO'nun Avrupa Atlantik coğrafyasının güvenliği bakımından oynadığı asli rolün teyit edileceğini belirten Erdoğan, zirvenin aynı zamanda ittifakın kendini değişen güvenlik ortamına adapte etmesi bakımından önemli bir kilometre taşı olacağını ifade etti.

Bu alanda, NATO'ya gelecek vadede yön verecek yeni stratejik konseptin kabul edileceğini kaydeden Erdoğan, zirve oturumlarında, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ittifaka yansımalarının, NATO'nun caydırıcılık ve savunma gayretlerinin, terörizmle mücadele başta olmak üzere güneydeki tehdit ve meydan okumaların ele alınacağını aktardı.

REKLAM

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nin düzenleneceği Madrid'e hareketi öncesi, Ankara’da basın açıklaması yapıyor. https://t.co/WTqqpyeH2N — Yeni Şafak (@yenisafak) June 28, 2022

'BUNUN AKSİ DÜŞÜNÜLEMEZ'

Zirveden temel beklentilerinin, ittifak dayanışmasının koşulsuz biçimde ortaya konulması olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Müttefiklerimizden, terörizmin tüm tür ve tezahürleriyle mücadelede ayrım yapmamalarını, bir müttefike yönelik tehdidin aslında NATO'nun geneline yönelik tehdit anlamına geldiğini görmelerini bekliyoruz." diye konuştu. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurularının ardından yaşanan sürecin zirve bağlamında öne çıkan konulardan biri olacağını dile getiren Erdoğan, Türkiye'nin bu konuya dair yaklaşımını herkesin bildiğini söyledi.En başından beri Türkiye'nin hayati çıkarlarını tehdit eden PKK ile PYD/YPG başta olmak üzere her türlü uzantısının bu ülkelerde rahatça hareket etmelerine mani olunmasına dair beklentileri olduğunu kaydeden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

REKLAM

"Bu haklı tutumumuzu zirve vesilesiyle bir kere daha açıkça anlatacağım. İkili görüşmelerimde de bu konu gündemde olacak. Bugün Madrid'e gittiğimizde İsveç Başbakanı ve Finlandiya Cumhurbaşkanı ile Genel Sekreterin de katılacağı bir dörtlü zirve gerçekleştireceğiz. NATO üyeliği çeşitli sorumlulukları da beraberinde getiriyor. İsveç ve Finlandiya NATO'ya üye olacaklarsa, ittifakın 70 yıllık mensubu Türkiye'nin güvenlik endişelerini dikkate almak zorundadır. Bunun aksi düşünülemez."

OYNAT 01:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO öncesi önemli mesajlar: İsveç ve Finlandiya üyelik istiyorsa PKK'ya mani olmalı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'nin düzenleneceği Madrid'e hareketi öncesinde açıklamalarda bulundu. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği konusunda Türkiye'nin beklentilerini karşılaması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, ''Biz kuru laf istemiyoruz biz netice istiyoruz. Biz orta sabah top çevirmekten bıktık. Konuşuyorlar aynı günün akşamı İsveç devlet televizyonunda terörist başı çıkmış söyleşi yapıp Türkiye'ye veriyor veriştiriyor. İsveç yönetimi biz bunları terörist olarak kabul etmiyoruz deyip caddelerde yürüyüş yapıyor. İsveç polisi de bunlara izin veriyor. Sadece İsveç de değil. Aynı şey Hollanda Almanya Yunanistan'da da var'' dedi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder





DÜNYA NATO'da gözler Türkiye'de: Endişeleri gidermek için İsveç ve Finlandiya için son fırsat

Cüneyt Arkın'ın vefatı

Türkiye'nin, Ukrayna'daki savaşın bir an önce sona erdirilmesi için iki tarafla da temas halinde olduğunu belirten Erdoğan, müzakerelerde yaşanan en önemli ilerlemenin mart ayında İstanbul'da düzenlenen toplantı olduğunu anımsattı.

REKLAM

'ORTA SAHADA TOP ÇEVİRMEKTEN BIKTIK'

Zirvede, müttefiklerin Ukrayna'ya desteği sürerken NATO'nun çözüm yolunda bir vizyon ortaya koyması gerektiğini de vurgulayacağını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye, NATO misyon ve harekatlarına en fazla katkı yapan ilk 5 müttefikten biri olarak üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirmektedir. Karada, denizde ve havada en ileri teknolojilerden de yararlanarak ittifaka ciddi kuvvet ve yetenek sağlıyor. Aynı zamanda NATO sınırları da olan güney hududumuzun ötesinde terörizmin ve Suriye başta olmak üzere göç hareketlerinin önlenmesinde kritik roller üstlenen bir ülkeyiz. Tehditlerin çeşitlenerek arttığı bu dönemde müttefiklerimizle birlikte Madrid'de ittifaka verdiğimiz önemi teyit edeceğiz. Zirve marjında bazı müttefik ülke, devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler yapacağım. Bu görüşmelerde hem gündemimizdeki ikili meseleleri hem NATO bünyesindeki iş birliğimizi hem de küresel gündemi özellikle değerlendireceğiz."

REKLAM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sabah hayatını kaybeden beyaz perdenin güçlü isimlerinden Cüneyt Arkın'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sanatseverlere de başsağlığı diledi.

Erdoğan, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "NATO'daki dörtlü zirveden Türkiye'nin umduğu somut adımların atılmasını bekliyor musunuz? Toplantı sonrası Türkiye'nin, her iki ülkenin üyeliğine ilişkin tavrında bir değişiklik olabilir mi?" sorusu üzerine Erdoğan, "Beklemekten öte biz, NATO'nun 70 yıllık bir üyesiyiz. Türkiye rasgele NATO'ya katılmış bir ülke değil." yanıtını verdi.

OYNAT 01:01 İbrahim Kalın'dan İsveç ve Finlandiya'ya çağrı: PKK gösterisi sürdükçe NATO üyeliği konusunda süreç ilerlemez Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç'te Abdullah Öcalan ve PKK sembollerine ilişkin görüntülerle ilgili, 'Bu görüntüler PKK terör örgütünün o ülkede ne kadar şımartıldığının en çarpıcı örneklerinden biridir. İsveç'te terör örgütü PKK gösterisi sürdükçe NATO üyeliği konusunda süreç ilerlemez' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder





Biden'la görüşmede neler konuşulacak?

F-16 meselesi şu anda hala masada. Orada da oyalama taktiği gidiyor.

Miçotakis'le görüşecek mi?

İkili bir görüşmeyi yapmam mümkün değil. Yunanistan'la bu yıl yüksek düzeyli strateji toplantımız vardı. biz bunu iptal ettik. Bitti o iş. Talep edilirse o kapıyı biz kapattık. Bundan sonra kendilerine çekidüzen verecekler. Vermedikleri takdirde yol haritamızı çizeriz.



