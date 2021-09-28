Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğanın fotoğrafını asanlara "Ellerini kırarım" diyen CHPli başkan tutuklandı
DENİZLİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını asanlara "Ellerini kırarım" diyen CHP'li başkan tutuklandı

Makam odalarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını asan CHP'lileri ellerini ve kafalarını kırmakla tehdit eden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da "katil" diyerek hakarette bulunan CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu, gözaltına alınmıştı. Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Odabaşıoğlu tutuklandı.

Haber Merkezi İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğanın fotoğrafını asanlara Ellerini kırarım diyen CHPli başkan tutuklandı
CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu

CHP'li Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, makamına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını astığı gerekçesiyle CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu tarafından 'Ellerini kırarız' ifadeleriyle tehdit edildiğini açıklamıştı.

HAKARET VE TEHDİT

Odabaşıoğlu'nun CHP'li başkana tehditler savurduğu ana ilişkin görüntü de ortaya çıkmıştı. Görüntülerde CHP'li isimleri tehdidinin yanı sıra Odabaşıoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da 'katil' diyerek hakarette bulunduğu ortaya çıkmıştı.

İşte CHP’li belediye başkanını tehdit eden CHP’linin konuşması
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İşte CHP’li belediye başkanını tehdit eden CHP’linin konuşması
CHP'li Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, makamına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını astığı gerekçesiyle CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu tarafından 'Ellerini kırarız' ifadeleriyle tehdit edildiğini açıkladı. Öte yandan Odabaşıoğlu'nun CHP'li başkana tehditler savurduğu ana ilişkin görüntü de ortaya çıktı. Görüntülerde Odabaşıoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'katil' dediği görüldü.

Odabaşıoğlu konuşmasında, 'Bizi partinin üvey evlatları gibi görüp her türlü eleştirileri, en ağır eleştirileri sosyal medyada gerek yöneticilerimi arayarak, gerek gençleri arayarak bölmeye çalışanlara meydan bırakmayız. O eli kırmasını çok iyi biliriz. Sen nasıl CHP'yi eleştirirsin? 'Sen nasıl gezinin şehitlerinin katili Recep Tayyip Erdoğan'ın makam odasında fotoğrafını indiren CHP'li belediye başkanlarına laf edersin?' diyorum ve orada bir sessizlik oluyor.' ifadelerini kullandı.

TUTUKLANDI

Gelen tepkiler üzerine paylaşımını kaldıran Odabaşıoğlu, dün öğleden sonra “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla gözaltına alındı. Geceyi emniyette geçiren Tugay Odabaşıoğlu, sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen Odabaşıoğlu, gazetecilerin görüntü almasını engellemek için otopark girişinden adliyeye alındı.

Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Odabaşıoğlu tutuklandı.

CHP'DEN DESTEK

TBMM İdare Amiri Mehmet Göker, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Parti Meclisi Üyesi Gizem Özcan ve bölge milletvekilleriyle bir grup partili destek olmak amacıyla adliyeye geldi. Adliye önünde açıklama yapan Bülent Nuri Çavuşoğlu, Odabaşıoğlu’nun yanında olduklarını ve soruşturmanın devamında Odabaşıoğlu’na her türlü desteği vereceklerini açıkladı.

CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı gözaltına alındı
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CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı gözaltına alındı

Makamına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını asan CHP'li başkana CHP'li isimden tehdit: Ellerini kırarız
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Makamına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını asan CHP'li başkana CHP'li isimden tehdit: Ellerini kırarız
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