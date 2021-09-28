Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını asanlara "Ellerini kırarım" diyen CHP'li başkan tutuklandı

CHP'li Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, makamına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını astığı gerekçesiyle CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu tarafından 'Ellerini kırarız' ifadeleriyle tehdit edildiğini açıklamıştı.
HAKARET VE TEHDİT
Odabaşıoğlu'nun CHP'li başkana tehditler savurduğu ana ilişkin görüntü de ortaya çıkmıştı. Görüntülerde CHP'li isimleri tehdidinin yanı sıra Odabaşıoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da 'katil' diyerek hakarette bulunduğu ortaya çıkmıştı.
TUTUKLANDI
Gelen tepkiler üzerine paylaşımını kaldıran Odabaşıoğlu, dün öğleden sonra “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla gözaltına alındı. Geceyi emniyette geçiren Tugay Odabaşıoğlu, sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen Odabaşıoğlu, gazetecilerin görüntü almasını engellemek için otopark girişinden adliyeye alındı.
Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Odabaşıoğlu tutuklandı.
CHP'DEN DESTEK
TBMM İdare Amiri Mehmet Göker, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Parti Meclisi Üyesi Gizem Özcan ve bölge milletvekilleriyle bir grup partili destek olmak amacıyla adliyeye geldi. Adliye önünde açıklama yapan Bülent Nuri Çavuşoğlu, Odabaşıoğlu’nun yanında olduklarını ve soruşturmanın devamında Odabaşıoğlu’na her türlü desteği vereceklerini açıkladı.