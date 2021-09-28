Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını asanlara "Ellerini kırarım" diyen CHP'li başkan tutuklandı

İşte CHP’li belediye başkanını tehdit eden CHP’linin konuşması

CHP'li Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, makamına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını astığı gerekçesiyle CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu tarafından 'Ellerini kırarız' ifadeleriyle tehdit edildiğini açıkladı. Öte yandan Odabaşıoğlu'nun CHP'li başkana tehditler savurduğu ana ilişkin görüntü de ortaya çıktı. Görüntülerde Odabaşıoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'katil' dediği görüldü.



Odabaşıoğlu konuşmasında, 'Bizi partinin üvey evlatları gibi görüp her türlü eleştirileri, en ağır eleştirileri sosyal medyada gerek yöneticilerimi arayarak, gerek gençleri arayarak bölmeye çalışanlara meydan bırakmayız. O eli kırmasını çok iyi biliriz. Sen nasıl CHP'yi eleştirirsin? 'Sen nasıl gezinin şehitlerinin katili Recep Tayyip Erdoğan'ın makam odasında fotoğrafını indiren CHP'li belediye başkanlarına laf edersin?' diyorum ve orada bir sessizlik oluyor.' ifadelerini kullandı.







