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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim mesaisi sürüyor: Bugün Karabük ve Çankırı yarın Ankara!

Yaklaşan yerel seçimler öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun mesaisi devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim mitinglerine bugün önce Karabük'e ardından da Çankırı'ya gidecek. 31 Mart seçimlerine doğru en büyük mitinglerinden birini de yarın Ankara'da gerçekleştirecek.

Seren Som
Seren Som
13:00 - 22/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan (Arşiv)
Cumhurbaşkanı Erdoğan (Arşiv)

31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler genel seçimleri kapsamında miting programlarına 10 Şubat'ta Zonguldak'tan başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü ilk durağı Karabük olacak.


Erdoğan, Albay Karaoğlanoğlu Caddesi'nde Karabüklülere hitap edecek. Erdoğan'ın 9 yıl sonra kente gelecek olması Karabüklüleri heyecanlandırdı.


İkinci durak Çankırı

Erdoğan Karabük programının ardından Çankırı'ya geçecek. Çankırı Belediye Meydanı'ndaki miting saat 16.00'da başlayacak.

Erdoğan, hem gündemdeki konulara değinecek, hem de seçim mesajları verecek.


Cumartesi Ankara'da dev miting

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın da partisince Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenecek Büyük Ankara mitingine katılarak konuşma yapacak.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Karabük
#Çankırı
#Ankara
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