Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim mesaisi sürüyor: Bugün Karabük ve Çankırı yarın Ankara!

31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler genel seçimleri kapsamında miting programlarına 10 Şubat'ta Zonguldak'tan başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü ilk durağı Karabük olacak.
Erdoğan, Albay Karaoğlanoğlu Caddesi'nde Karabüklülere hitap edecek. Erdoğan'ın 9 yıl sonra kente gelecek olması Karabüklüleri heyecanlandırdı.
İkinci durak Çankırı
Erdoğan Karabük programının ardından Çankırı'ya geçecek. Çankırı Belediye Meydanı'ndaki miting saat 16.00'da başlayacak.
Erdoğan, hem gündemdeki konulara değinecek, hem de seçim mesajları verecek.
Cumartesi Ankara'da dev miting
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın da partisince Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenecek Büyük Ankara mitingine katılarak konuşma yapacak.