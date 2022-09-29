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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite arkadaşı Rafael Sadi'den muhalif medyaya 'diploma' şoku: Şirin Payzın'ın yüzü betona döndü

CHP yandaşı yayınlarla başı çeken Halk TV'de, Şirin Payzın moderatörlüğünde yapılan programda İsrailli gazeteci Rafael Sadi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sınıf arkadaşı olduğunu söyledi. Bunun üzerine Payzın, kendinden emin ve küçümseyici bir üslupla 'Nereden?' diye bir soru yöneltti. Sadi, "Diploması var mı yok mu tartışılan Erdoğan’la dört yıl üniversitede aynı sırada okuduk" şeklinde cevap verdi. Erdoğan'ın üniversiteden sınıf arkadaşı Rafael Sadi'nin bu cevap sonrası komik duruma düşen Şirin Payzın'ın yüz ifadesi sosyal medyada gündem oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğanın üniversite arkadaşı Rafael Sadiden muhalif medyaya diploma şoku: Şirin Payzının yüzü betona döndü
Payzın'ın buz kestiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

Gazeteci Rafael Sadi, Halk TV’de Şirin Payzın‘ın sunduğu ‘Sözüm Var’ programına konuk oldu. Rafael Sadi, İsrail-Türkiye ilişkilerini değerlendirirken programda ilginç bir an yaşandı. Gazeteci Sadi canlı yayında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı üniversitede okuduğunu hatta sıra arkadaşı olduklarını söyledi.

"Recep Bey ile 4 sene beraber okuduk"

Program sunucularından Emin Çapa araya girerek, "Rafael Bey, kim sınıf arkadaşınız, orayı ben kaçırdım" sorusuna, Sadi "Recep Bey... Hani diploması var mı yok mu tartışılan üniversitede 4 sene beraber okuduk aynı sırada." dedi.

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"Erdoğan'ın üniversite arkadaşıyım" deyince Halk TV stüdyosu buz kesti: Şirin Payzın ne diyeceğini bilemedi
Halk TV ekranlarında yayına bağlanan gazeteci Rafael Sadi, Erdoğan'ın sınıf arkadaşıyım deyince stüdyoda sessizlik oluştu.

Halk TV sunucularından Emin Çapa, yayına bağlanan gazeteciye 'Tam anlayamadım. Nereden sınıf arkadaşınız?' diye sordu.

Sadi ise, 'Hani diploması var mı yok mu tartışılan üniversitede 4 sene beraber okuduk aynı sırada.' sözleri üzerine Halk TV stüdyosu adeta buz kesti. Araya giren moderatör Şirin Payzın'ın da ne diyeceğini bilemeyince ortaya ilginç görüntüler çıktı.

O anlar sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.


Stüdyo sessizliğe büründü

Bu sözlerin ardından sunucu Şirin Payzın ve diğer konukların yüzü bir anda düştü ve stüdyo bir anda sessizliğe büründü.

"Sessiz sakin, efendi bir çocuktu"

Gazeteci Payzın'ın, "Nasıl bilirdiniz, o günkü Erdoğan ile bugünkü Erdoğan arasında ne fark görüyorsunuz" sorusunu ise Rafael Sadi, "O zaman çok sessiz sakin, efendi bir çocuktu; fazla kimseye bulaşmazdı." yanıtını verdi.
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