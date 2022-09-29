Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite arkadaşı Rafael Sadi'den muhalif medyaya 'diploma' şoku: Şirin Payzın'ın yüzü betona döndü

Gazeteci Rafael Sadi, Halk TV’de Şirin Payzın‘ın sunduğu ‘Sözüm Var’ programına konuk oldu. Rafael Sadi, İsrail-Türkiye ilişkilerini değerlendirirken programda ilginç bir an yaşandı. Gazeteci Sadi canlı yayında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı üniversitede okuduğunu hatta sıra arkadaşı olduklarını söyledi.

"Recep Bey ile 4 sene beraber okuduk"

Program sunucularından Emin Çapa araya girerek, "Rafael Bey, kim sınıf arkadaşınız, orayı ben kaçırdım" sorusuna, Sadi "Recep Bey... Hani diploması var mı yok mu tartışılan üniversitede 4 sene beraber okuduk aynı sırada." dedi.

OYNAT 00:27 "Erdoğan'ın üniversite arkadaşıyım" deyince Halk TV stüdyosu buz kesti: Şirin Payzın ne diyeceğini bilemedi Halk TV ekranlarında yayına bağlanan gazeteci Rafael Sadi, Erdoğan'ın sınıf arkadaşıyım deyince stüdyoda sessizlik oluştu.



Halk TV sunucularından Emin Çapa, yayına bağlanan gazeteciye 'Tam anlayamadım. Nereden sınıf arkadaşınız?' diye sordu.



Sadi ise, 'Hani diploması var mı yok mu tartışılan üniversitede 4 sene beraber okuduk aynı sırada.' sözleri üzerine Halk TV stüdyosu adeta buz kesti. Araya giren moderatör Şirin Payzın'ın da ne diyeceğini bilemeyince ortaya ilginç görüntüler çıktı.



O anlar sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.





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Stüdyo sessizliğe büründü

Bu sözlerin ardından sunucu Şirin Payzın ve diğer konukların yüzü bir anda düştü ve stüdyo bir anda sessizliğe büründü.

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"Sessiz sakin, efendi bir çocuktu"

Gazeteci Payzın'ın, "Nasıl bilirdiniz, o günkü Erdoğan ile bugünkü Erdoğan arasında ne fark görüyorsunuz" sorusunu ise Rafael Sadi, "O zaman çok sessiz sakin, efendi bir çocuktu; fazla kimseye bulaşmazdı." yanıtını verdi.