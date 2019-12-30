Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay güzel gelişmeyi duyurdu: 16 yaş grubunda uyuşturucu madde ve sigara kullanımında azalma var

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu toplantısına katıldı.

Oktay, burada yaptığı konuşmada, dumansız hava sahası denetimlerine ilişkin, "2019 yılında toplam 3 milyon denetim gerçekleştirilerek 25 bin 294 ihlal tespit edilmiş ve gerekli yaptırımlar uygulanmıştır." dedi.

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Madde bağımlılığı ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğüne işaret eden Oktay, şöyle konuştu: