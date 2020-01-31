Gündem Cumhuriyet Başsavcılığı Türk Bayrağını yırtan Yunan Milletvekili Lagos hakkında ressen soruşturma başlattı
ANKARA

Cumhuriyet Başsavcılığı Türk Bayrağını yırtan Yunan Milletvekili Lagos hakkında res'sen soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, AP'de, Türk Bayrağını yırtan Yunanistan Milletvekili Loannis Lagos hakkında 'Türk Bayrağını alenen aşağılama' suçundan res'sen soruşturma başlattı.

Haber Merkezi AA
Yunanistan Milletvekili Loannis Lagos.
Yunanistan Milletvekili Loannis Lagos.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türk bayrağını yırtan Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Yunan vekil Ioannis Lagos hakkında resen soruşturma başlatıldı.

Hadsiz Yunan vekili Avrupa Parlamentosu'nda Türk bayrağı yırttı
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Hadsiz Yunan vekili Avrupa Parlamentosu'nda Türk bayrağı yırttı
Avrupa Parlamentosu'nda hadsiz Yunan milletvekili Loannis Lagos, oturum sırasında Türk Bayrağını yırttı. Avrupa Parlamento'su Türk bayrağının yırtılmasına tepkisiz kaldı. Görüntüler büyük tepki çekti.
  • Başsavcılıktan yapılan açıklamada, AP Genel Kurulu tarafından Brüksel'de gerçekleştirilen "Yunan Adalarında İnsani Durum" toplantısındaki konuşması sırasında Türk bayrağını yırtan Lagos hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Hadsiz Yunan milletvekili hakkında soruşturma başlatıldı
DÜNYA
Hadsiz Yunan milletvekili hakkında soruşturma başlatıldı

Açıklamada, Lagos hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 300. maddesinde belirtilen "devletin egemenlik alametlerini aşağılama" suçundan resen soruşturma yürütüleceği kaydedildi.

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