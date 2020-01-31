Cumhuriyet Başsavcılığı Türk Bayrağını yırtan Yunan Milletvekili Lagos hakkında res'sen soruşturma başlattı

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Deprem sonrası kira fiyatları iki katına çıktı

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremin vurmasıyla birçok evin yıkılıp, hasarlı binaların kullanılamaz hale geldiği Elazığ’da, konut sıkıntısı yaşanmaya başladı. Geçici olarak çadır, okul, cami, spor salonları ve misafirhanelerde kalanlar da kiralık ev aramaya başladı. Ancak ev bulmanın neredeyse imkansız olduğu kentte fırsatçılık yapan birçok ev sahibi, talebin artmasıyla kira fiyatlarını 2 katına çıkardı. Emlakçılar, fırsatçılıktan vazgeçilmesini isterken, kiralık ev arayan depremzedeler de ev sahiplerine insaflı olmaları çağrısında bulundu.