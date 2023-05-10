Cumhuriyet Parkı’na klimalı modern durak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, günlük hayatta yoğun bir şekilde kullanılan ve yolcu hizmetlerinin temel unsurlarından olan durakları daha konforlu hale getiriyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri her gün binlerce vatandaşın kullandığı eski durakları sökerek yerine 6 metre uzunluğunda, 2 metre genişliğinde, 3 metre yüksekliğinde 2 adet klimalı toplu taşıma durağı montajı yapıldı. Modern ve kapalı duraklar vatandaşlara dört mevsim rahatlık ve güven sağlayacak.