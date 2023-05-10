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Cumhuriyet Parkı’na klimalı modern durak

Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri her gün binlerce vatandaşın kullandığı eski durakları sökerek yerine 6 metre uzunluğunda, 2 metre genişliğinde, 3 metre yüksekliğinde 2 adet klimalı toplu taşıma durağı montajı yapıldı.

04:00 . 10/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Cumhuriyet Parkı’na klimalı modern durak yapıldı.

Cumhuriyet Parkı’na klimalı modern durak yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, günlük hayatta yoğun bir şekilde kullanılan ve yolcu hizmetlerinin temel unsurlarından olan durakları daha konforlu hale getiriyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri her gün binlerce vatandaşın kullandığı eski durakları sökerek yerine 6 metre uzunluğunda, 2 metre genişliğinde, 3 metre yüksekliğinde 2 adet klimalı toplu taşıma durağı montajı yapıldı. Modern ve kapalı duraklar vatandaşlara dört mevsim rahatlık ve güven sağlayacak.



#Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
#Ulaşım Dairesi Başkanlığı
#toplu taşıma durağı
15 dakika önce
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