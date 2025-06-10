Danıştay hakimi otel odasında intihar girişiminde bulundu

Danıştay'da görevli Tetkik Hakim A.H.'nin, bayram tatili için geldiği Mardin'de kaldığı otel odasından silah sesi duyuldu. Odaya giren otel görevlileri, A.H.'yi kanlar içinde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan A.H, Mardin Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.