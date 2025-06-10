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Danıştay hakimi otel odasında intihar girişiminde bulundu

Danıştay hakimi otel odasında intihar girişiminde bulundu

12:2010/06/2025, Salı
G: 10/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Danıştay'da görevli Tetkik Hakim A.H. (42), intihar girişiminde bulundu. A.H'nin, Mardin'de kaldığı otelin odasında yalnız olduğu sırada ruhsatlı silahlığıyla şakağına ateş ettiği öğrenildi. Yoğun bakıma alınan A.H.'nin tedavisi sürüyor.

Mardin’de bulunan bir otelde kalan Danıştay Tetkik Hakimi A.H, 9 Haziran 2025 sabahı saat 08.20 sıralarında intihar girişiminde bulundu.

Danıştay'da görevli Tetkik Hakim A.H.'nin, bayram tatili için geldiği Mardin'de kaldığı otel odasından silah sesi duyuldu. Odaya giren otel görevlileri, A.H.'yi kanlar içinde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan A.H, Mardin Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

42 yaşındaki A.H.'nin, otel odasında yalnız olduğu sırada ruhsatlı silahıyla şakağına ateş ettiği öğrenildi.

Durumu ağır: Soruşturma başlatıldı

Yoğun bakımda tedavisi süren A.H.'nin hayati tehlikesi sürerken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bakanlıktan açıklama

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada,
“Danıştay Tetkik Hakimi A.H. Mardin’de, otel odasında ruhsatlı silahı ile intihar girişiminde bulunmuş, 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edilerek Mardin Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. Hayati tehlikesi devam etmektedir. Silahlı saldırı şeklinde sunulan haberler doğru değildir"
denildi.


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