Gündem Darbe günü kanuna çalışmış Makam odasında yapacağı yargılamalar için hukuk metinlerini okumuş
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Darbe günü kanuna çalışmış: Makam odasında yapacağı yargılamalar için hukuk metinlerini okumuş

Eski Genekurmay Adli Müşaviri Muharrem Köse’nin, 15 Temmuz günü makam odasından, darbe yargılamalarına hazırlık olarak bazı kanunlara çalıştığı ortaya çıktı.

Osman Özgan Yeni Şafak
FETÖ’cü Muharrem Köse
FETÖ’cü Muharrem Köse

FETÖ’nün askeri yargı yapılanmasına ilişkin eski Genelkurmay Adli Müşavirleri Muharrem Köse ve Hayrettin Kaldırımcı’nın da aralarında bulunduğu 21 sanık hakkında verilen kararın gerekçesinde dikkat çekici ayrıntılar yer aldı. Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararında, FETÖ’nün son 10 yılda askeri yargı içerisinde kadrolaşma çabalarını artırdığı, 2009’dan sonra askeri hakim olanların ise tamamının bu nitelikte olabileceğinin değerlendirildiği kaydedildi. Gerekçede, FETÖ’nün askeri yargının en önemli isminin ise Köse olduğu belirtildi.

DARBE YARGILAMALARINA HAZIRLIK

Köse’nin makam odasında yapılan aramaya ilişkin de önemli detaylar tespit edildi. Buna göre, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun maddelerinin yazılı olduğu 81 sayfadan oluşan belge ele geçirildi. Ayrıca yine 26 Ekim 1963 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Askeri Hakimler Kanunu hakkında kanun maddelerinin yazılı olduğu 23 sayfalık belge de ele geçirildi. Yapılan incelemede ise belgelerin indirilme tarihinin 15 Temmuz olduğu tespit edildi. Söz konusu belgelere ilişkin gerekçeli kararda, “Darbenin önceden bilindiği ve darbe başarılı olsaydı yapılacak olan yargılamalarda bu hukuku metinlerin referans alınabileceği değerlendirilmektedir” denildi.

CELEPOĞLU HAKKINDAKİ ŞİKAYETİ ÖRTBAS ETTİ

  • Köse’nin örtbas ettiği FETÖ’cü askerler hakkındaki şikayet dosyaları da gerekçeli karara girdi. Balyoz davasında sanık olarak yer alan Jandarma Kurmay Albay Hanifi Yıldırım’ın, MİT TIR’ları kumpasında rol alan eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Hamza Celepoğlu hakkındaki, “FETÖ’cü emniyet müdürleriyle görüşüp bilgi sızdırdığı”na yönelik şikayeti işleme koymadığı ifade edildi. Şikayetin örtbas edilmesiyle ilişkin Köse hakkındaki şikayetin de askeri hakimler Selahattin Karakaya ve sanık Mehmet Ali Almış tarafından işlemden kaldırıldığı kaydedildi. Köse hakkında ayrıca, İzmir’deki gizli belge bulundurmak davasında gerçeği yansıtmayan belgeler düzenleyerek usulsüzlük yaptığı, MİT TIR’ları soruşturmasını yürüten savcıya ve yargılama yapan hakime baskı yaptırdığı yönünde şikayet olduğu da aktarıldı.

Darbeye müşavir etkisi: Her türlü gözaltı ve tutuklama işlerini o isim yürütecekti
GÜNDEM
Darbeye müşavir etkisi: Her türlü gözaltı ve tutuklama işlerini o isim yürütecekti
Abone Ol Google News
Tek kelimeyle muhteşem

Tek kelimeyle muhteşem

İstanbul'daki tarihi geceden kareler...
Hainliğe doymuyorlar

Hainliğe doymuyorlar

FETÖ firarisi Ayasofya'da Fetih Suresi okunmasını batıya şikayet etti.
Ayasofyada fetih gecesi

Ayasofya'da fetih gecesi

​Tarihi gecede Fetih Suresi okundu ve dua edildi.
Şükür kavuşturana

Şükür kavuşturana

Vatandaşlar camilere kavuşmanın mutluluğuyla gözyaşlarını tutamadı.
Daha yapacak<br>çok işimiz var

Daha yapacak
çok işimiz var

​​Sağlık konusunda dünyaya örnek olduk.
Darbe günü<br>kanuna çalışmış

Darbe günü
kanuna çalışmış

​Makam odasında yapacağı yargılamalar için hukuk metinlerini okumuş.
Bursa pandemide örnek bir sınav verdi

Bursa pandemide örnek bir sınav verdi

​Hayatı kolaylaştıracak pek çok yatırımı hayata geçirdi
Denizde yüzde<br>elli tasarruf

Denizde yüzde
elli tasarruf

​İHA ve SİHA'lar operasyonel maliyeti düşürdü.

Korona<br>ilham oldu

Korona
ilham oldu

Patent için ilginç isimlerle başvurular yapıldı.
Duruşmalar 16 Haziran'da

Duruşmalar 16 Haziran'da

​Yargıda normale dönüş eylem planı açıklandı.
İki günlük kısıtlama başladı

İki günlük kısıtlama başladı

14 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanacak.
DSÖ ile ilişkileri bitiriyorum

DSÖ ile ilişkileri bitiriyorum

​ABD Başkanı Trump sonunda dediğini yaptı.
George Floyd'un katili tutuklandı

George Floyd'un katili tutuklandı

​Boynuna basarak ölümüne sebep olmuştu.
Düşüş devam ediyor

Düşüş devam ediyor

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saati açıkladı.
Kreşlerde alınacak tedbirler belirlendi

Kreşlerde alınacak tedbirler belirlendi

Bir grupta en fazla 10 çocuk bulunacak.
18 bankaya<br>ceza kesti

18 bankaya
ceza kesti

BDDK'dan müşteri şikayetleri üzerine kritik adım.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.