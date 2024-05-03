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Darüşşafaka pırlantalarını arıyor

Eğitimde fırsat eşitliği misyonuyla binlerce çocuğa yuva olan Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda 8 yıllık tam burslu eğitim için geri sayım başladı.

Aybike Eroğlu
04:00 - 3/05/2024 Cuma
Güncelleme: 01:10 - 3/05/2024 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Çocukların 4’üncü sınıftan başlayıp, liseden mezun olana kadar burslu, yatılı olarak eğitim alacağını belirten Genel Müdür Ebru Arpacı, “Annesi-babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli öğrencilerimizi sınava girmeye davet ediyorum. Biz Türkiye’nin dört bir yanındaki pırlantaları arıyoruz. O pırlantaları bulup, ülkemizin geleceğine değer katmak en önemli hedefimiz” şeklinde konuştu.

AFETZEDELERE 100 EK KONTENJAN

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından evini ailesini kaybeden çocuklar için de kontenjan açtıklarını söyleyen Arpacı, “Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da deprem bölgesinden 100 öğrenciye ek kontenjan oluşturduk.” diye konuştu. Her yıl sınavı kazanan öğrencilerin başta eğitim olmak üzere sağlık, beslenme, barınma, kıyafet, eğitim materyalleri gibi tüm gereksinimlerinin kurum tarafından karşılandığını hatırlatan Arpacı, “Darüşşafaka, başarılı öğrencilerini üniversite eğitimleri süresince de burs vererek destekliyor” diye konuştu. Sınav bu yıl 26 Mayıs Pazar günü yapılacak. Sınava giriş için son başvuru tarihi ise 20 Mayıs Pazartesi.




#Darüşşafaka
#Eğitim
#Aktüel
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