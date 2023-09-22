Değişim olursa ittifaklar olur

Özgür Özel
Halk TV’de konuşan Özel, “CHP’nin bir değişim ve dönüşüm ile ittifak potansiyelini yeniden kazanması gerektiğini düşünüyorum. Yerimizde durursak ittifak potansiyeli yok. Ama değişim olursa ittifaklar tabii ki olur” dedi.
HDP SEÇMENİNİ KÜSTÜRDÜK
Özel, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile seçimlerden önce yapılan gizli protokolün HDP seçmenini küstürdüğünü söyledi. Özel, “Resmen ittifak olmadığımız ama oy aldığımız seçmenlerde, örneğin, Doğu ve Güneydoğu illerindeki seçmenlerde de -imzalanmış bir gizli protokol ve o protokoldeki vaatler üzerinden de- birtakım gönül kırıklıkları var” ifadelerini kullandı.
ARTIK YOL YÜRÜYEMEYİZ
Adaylık sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Özel şöyle konuştu: “Bir yandan Sayın Genel Başkan, bir yandan Genel Başkan’ın şimdi de yanında olan bazı arkadaşlar bu seçim yenilgisini kabul etmeyip, ‘Kazanamadık ama yenilmedik’ gibi tanımlamalar yapmaya başlayıp, partinin değişiminin ve dönüşümünün önündeki engelleri kaldırmak yerine hiçbir şey olmamış gibi davranmaya başladıklarında, ben de bu fikriyatla ciddi bir çelişkiye düştüm. Seçimlerden yaklaşık 15 gün sonra, hiçbir şey olmamış gibi davranan bir anlayışla artık yol yürüyemeyeceğimizi düşündüm.”