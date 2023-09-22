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Değişim olursa ittifaklar olur

CHP liderliğine adaylığını açıklayan Grup Başkanı Özgür Özel, partide bir değişim olursa tekrar ittifak arayışlarına dönebileceklerini söyledi.

Haber Merkezi
04:00 . 22/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Özgür Özel

Özgür Özel

Halk TV’de konuşan Özel, “CHP’nin bir değişim ve dönüşüm ile ittifak potansiyelini yeniden kazanması gerektiğini düşünüyorum. Yerimizde durursak ittifak potansiyeli yok. Ama değişim olursa ittifaklar tabii ki olur” dedi.


HDP SEÇMENİNİ KÜSTÜRDÜK

Özel, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile seçimlerden önce yapılan gizli protokolün HDP seçmenini küstürdüğünü söyledi. Özel, “Resmen ittifak olmadığımız ama oy aldığımız seçmenlerde, örneğin, Doğu ve Güneydoğu illerindeki seçmenlerde de -imzalanmış bir gizli protokol ve o protokoldeki vaatler üzerinden de- birtakım gönül kırıklıkları var” ifadelerini kullandı.


ARTIK YOL YÜRÜYEMEYİZ

Adaylık sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Özel şöyle konuştu: “Bir yandan Sayın Genel Başkan, bir yandan Genel Başkan’ın şimdi de yanında olan bazı arkadaşlar bu seçim yenilgisini kabul etmeyip, ‘Kazanamadık ama yenilmedik’ gibi tanımlamalar yapmaya başlayıp, partinin değişiminin ve dönüşümünün önündeki engelleri kaldırmak yerine hiçbir şey olmamış gibi davranmaya başladıklarında, ben de bu fikriyatla ciddi bir çelişkiye düştüm. Seçimlerden yaklaşık 15 gün sonra, hiçbir şey olmamış gibi davranan bir anlayışla artık yol yürüyemeyeceğimizi düşündüm.”


Özgür Özel CHP İzmir İl Kongresi'nde partililerle atıştı
Özgür Özel CHP İzmir İl Kongresi'nde partililerle atıştı

CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in, partisinin İzmir İl Kongresi'nde yaptığı konuşma protestolarla sık sık kesildi. Özel, önce "Gençlik burada Bay Kemal'in yanında" sloganı atan partilileri, "Ne yapıyorsunuz gençler? Ne yapıyorsunuz? Hepimiz Bay Kemal'in yanındayız. Hep yanında olduk bundan sonra da yanında olacağız. Hiç şüpheniz olmasın" diyerek susturdu. Konuşmasına devam eden Özel'in sözleri bu kez de "Gençlerin umudu Kılıçdaroğlu" sloganlarıyla kesildi. Özel bu kez partilileri sert sözlerle azarladı: "Gençler kim dediyse bunu yapın diye yapmayın. Gençler size bunu kim yapın dediyse yapmayın. Benim konuşmama engel olamazsınız. CHP'lilere yakışmaz. Beni Süleyman Soylu susturamadı. Bu talimatı veren de susturamaz."

#politika
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#Özgür Özel
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