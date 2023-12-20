DEM batı CHP doğu illerinde yok

CHP ile DEM Parti’de lider düzeyinde kurulan temasın ittifaka dönüşüp dönüşmeyeceği merak ediliyor. Somut bir pazarlığın henüz başlamadığı taraflar arasında karşılıklı beklentiler örtüşüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in geçtiğimiz günlerde DEM Genel Merkezi’ne yaptığı ziyaretin ardından, DEM Parti iş birliğine sıcak yaklaşarak görüşmelere kapılarının açık olduğunu kaydetti. Bu kapsamda, 6’lı Masa örneğinden farklı olarak DEM Parti kamuoyuna açık bir iş birliği beklentisini muhafaza ediyor. Olası iş birliğinde bu yaklaşım öncelikli şart olarak dile getiriliyor. Taraflar, karşılıklı pozisyonlar ve muhtemel alışveriş konusunda fikir jimnastiği yapıyor.

ÇEKİLEN PARTİYE İLÇE

Kulislere yansıyan bilgilere göre bu fikir jimnastiğinde dile getirilen istekler karşılıklı olarak birbirini tamamlıyor. İki partinin üst düzey kaynakları, iş birliği olursa Ankara, İstanbul, Mersin, İzmir, Antalya, Hatay, Kocaeli, Bursa ve Adana’da DEM Parti’nin aday çıkartmayacağını belirtiyor. DEM bu illerde aday çıkarmamasına karşılık Mersin, Adana gibi bazı büyükşehirlerde ilçe belediyesine talip olacak. Edinilen bilgilere göre, iş birliği olması halinde CHP de Doğu’da birçok büyükşehirde aday çıkartmayacak. Bu illerin başında ise Van, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Şırnak, Mardin, Şanlıurfa ve Ağrı geliyor. Bu illerde bazı ilçelerde CHP’nin adayları olacak.

İstanbul’da 4 ilçeye aday

DEM Parti, Adana, Antalya, Mersin, İstanbul, Aydın, Konya, Kocaeli, İzmir, Manisa, Çanakkale ve Tekirdağ’ın bazı ilçelerinde kendi adaylarıyla yerel seçime gireceklerini açıkladı. Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, önceki günkü MYK toplantısında Türkiye’nin batısında ilk etapta aday gösterecekleri bazı ilçeleri belirlediklerini kaydetti: “Adana’nın Ceyhan, Seyhan ve Yüreğir ilçeleri, Antalya’nın Kepez ilçesi, Mersin’in Akdeniz, Toroslar ve Tarsus ilçeleri, İstanbul’da Esenyurt, Sancaktepe, Adalar ve Sultanbeyli, Aydın’da Didim, Efeler, Germencik ve Söke, Konya’da Cihanbeyli ve Kulu, Kocaeli’de Dilovası, İzmir’de Torbalı, Bayraklı ve Menemen, Manisa’da Gölmarmara, Turgutlu ve Yunusemre, Çanakkale Gökçeada, Tekirdağ Çorlu ve Çerkezköy. Bunlar, ilgili komisyonlarımızın belirlediği, Türkiye’nin batısında ilk etapta aday göstereceğimiz yerlerdir.”







