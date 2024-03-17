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CHP'nin ittifak ortağı DEM Parti'nin nevruz programında skandal: Katil Öcalan'ın posterleri açılıp sloganlar atıldı

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti'nin İstanbul'daki nevruz programı skandallara sahne oldu. Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen programda bebek katili terör elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri açıldı. DEM Parti'nin siyasi propagandasına da sahne olan programda Öcalan ve terörden tutuklu eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş lehine sloganlar atıldı. Etkinliğin ardından katılımcıların dağıldığı sırada polise mukavemet gösteren bazı kişiler gözaltına alındı.

Semih Bozkuş
18:33 - 17/03/2024 Pazar
Güncelleme: 18:52 - 17/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
DEM Parti'nin programında Öcalan'ın posterleri açıldı, lehine sloganlar atıldı.
DEM Parti'nin programında Öcalan'ın posterleri açıldı, lehine sloganlar atıldı.

CHP'nin ittifak ortağı DEM Parti'nin İstanbul'daki nevruz programında bebek katili terör elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri açıldı.

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti'nin nevruz programı skandal görüntülerle bir kez daha terör propagandasına sahne oldu.

Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen programda terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri açıldı.

Öcalan ve terörden tutuklu eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş lehine sloganların atıldığı nevruz programı DEM Parti'nin seçim propagandası etkinliğine de dönüştü.

DEM'li Çepni provokasyona soyundu

Yerel seçimlere ilişkin mesajlar veren DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Çepni, İstanbul'u kendilerinin yöneteceklerini ileri sürdü.

Konuşmasında Kürt halkının yok sayıldığını da iddia eden Çepni, "DEM Parti en güçlü biçimde başarıyı elde edecek. Dilimizi, kültürümüzü yok sayanlara, işçi sınıfına açlığı reva görenlere, Kürt halkını yok sayanlara en büyük cevabı 31 Mart’ta vereceğiz" dedi.

Beştaş'tan Öcalan için 'tecrit' çağrısı skandalı

Nevruz programında konuşan DEM Parti'nin diğer İstanbul adayı Meral Danış Beştaş da terör elebaşı Öcalan'a ilişkin skandal 'tecrit' çağrılarını yineledi.

“Biz diyoruz ki İmralı kapılarını açın, tecride son verin." hezeyanını savuran Beştaş, "Öcalan özgür olmalı. Nevruz özgürlüktür. Diyarbakır’da bize laf söyleyip gelip burada bize şirinlik yapmayın. Bu seçimde kırmızı kart gösteriyoruz. Kendimize oy vereceğiz, partimiz etrafında kenetleneceğimizi her fırsatta söylüyoruz" ifadelerini kullandı.

Gözaltılar var

Etkinliğin ardından katılımcıların dağıldığı sırada polise mukavemet gösteren bazı kişiler gözaltına alındı.



#DEM Parti
#Nevruz
#Yenikapı Etkinlik Alanı
#PKK Elebaşı
#Abdullah Öcalan
#Murat Çepni
#Meral Danış Beştaş
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