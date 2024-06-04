DEM'li başkan kaçarken yakalandı

DEM Partili Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, görevden uzaklaştırıldı. “Silahlı terör örgütünü yönetmek”, “silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından Hakkari 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Akış, yarın hakim karşısına çıkacaktı. Akış’ın duruşmadan kaçmak için Van’a gittiği tespit edilince savcılık harekete geçti. Akış, Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı’nca “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan yürütülen soruşturma kapsamında önceki akşam Van’da yakalanarak gözaltına alındı. Akış, işlemler için Hakkari'ye götürüldü. Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri de belediye binası çevresinde güvenlik önlemi aldı. Ekipler belediye binasında arama yaptı. Belediyeye girmek isteyen DEM Partililere polis izin vermedi.

YETKİ VALİDE

İçişleri Bakanlığı, Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 45 ve 46'ncı maddeleri uyarınca Hakkari Valisi Ali Çelik, Hakkari Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi. Genel merkezde olağanüstü toplanan DEM Parti, kendi belediyeleri önünde nöbet başlatma, Türkiye genelinde de eylem çağrısı yaptı. Hakkari’de 10 günlük yürüyüş ve gösteri yasağı kararı alındı. Diyarbakır’da 3-7 Haziran arasında 4 gün süreyle eylem yasağı getirildi. Batman'da ise izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. Polise mukavemet gösteren 3 kişi gözaltına alındı.

CHP Hakkari’ye desteğe gidiyor

Terör örgütü yöneticiliğinden yargılandığı için görevden alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış’a CHP’den destek geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Partili Akkış’ın görevden alınmasına tepki gösterdi. Özel “Belediye Başkanının gözaltına alınmasını ve 10 yıl önce başlamış ve halen süren bir davası gerekçe gösterilerek kayyım atanmış olmasını reddediyoruz.” dedi. CHP Sözcüsü Deniz Yücel ise parti yönetiminin görevlendirmesiyle CHP’li bir heyetin DEM Parti’ye destek için bugün Hakkari’de olacağını açıkladı.

Sicili kabarık

* Haraç toplama

* Esnafı tehdit

* Dağa çocuk kaçırma

Hakkari 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılaması süren DEM Partili Mehmet Sıddık Akış’ın sicili hayli kabarık. PKK/KCK yapılanmasında üst düzey faaliyet yürüttüğü belirtilen Akış, örgüt adına sorgulamalar yapıp sözde vergi toplamakla, yasa dışı yürüyüş ve terörist cenazesi gibi eylemler organize etmekle suçlanıyor. Akış, esnafa baskı yaparak zorla kepenk kapattırıyor, buna karşı çıkanları da PKK ile tehdit ediyordu. Terör örgütü PKK’nın mahalle komisyonlarında yer alan Akış, kırsal kadroyla irtibatı sağlayan kişilerden biriydi. Dağa militan devşiren Akış, küçük yaştaki çocukları kandırıp PKK’ya teslim ediyor, terör örgütüne yardım ve yataklık yapıyor, eylem için kırsaldan merkeze gelen militanları evinde saklıyordu. Örgüt kamplarına gidip elebaşlarıyla görüşen Akış, Hakkari merkezde örgüt karşıtı vatandaşları “vergi” adı altında haraca bağlamıştı.







