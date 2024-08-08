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Denizli'de hastanede gaziye skandal müdahale: Dört güvenlik görevlisi görevden uzaklaştırıldı

Denizli'de bir gazi ile bir yakınını ziyaret için geldiği Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi'ndeki güvenlik görevlileri arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında güvenlik görevlileri gaziyi fiziki müdahalede bulunup darbetti. Üniversite yönetimi olayla ilgili soruşturma başlatarak, söz konusu dört güvenlik görevlisinin görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

00:11 - 8/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 00:42 - 8/08/2024 Perşembe
AA
Denizli'de gazi Samet Gülüstan, hastanenin güvenlik görevlileri tarafından darbedildi.
Denizli'de gazi Samet Gülüstan, hastanenin güvenlik görevlileri tarafından darbedildi.

Denizli'deki bir hastanede gaziyi darp ettiği iddiasıyla 4 güvenlik görevlisi görevden uzaklaştırıldı.



Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesine ailesiyle bir yakınını ziyaret için gelen gazi Samet Gülüstan ile hastane güvenlik görevlileri arasında ziyaret saatleri nedeniyle tartışma yaşandı.

Tartışma sırasında güvenlik görevlileri gazi Gülüstan'a fiziki müdahalede bulunurken, polis, gazi Gülüstan ve güvenlik görevlilerini ayırdı.

"Gazimizin yanındayız"

Üniversite yönetimi olayla ilgili soruşturma başlatarak, söz konusu
dört güvenlik görevlisinin görevden uzaklaştırıldı
ğını bildirdi.
PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan
, AA muhabirine, gaziye yapılan
saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirterek
, "Yaşanan olayla ilgili kişi, kişiler hakkında soruşturma yapılmakta olup gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır. Söz konusu güvenlik görevlileri görevinden uzaklaştırıldı.
Gazimizin yanındayız
." açıklamasını yaptı.

Güvenlik 'bana ne senin gaziliğinden' diyerek gaziyi tersledi

Gazi Gülüstan ise tedavi gören eşinin dedesini görmek için hastaneye gittiklerini ve ziyaret saatinin gecikmesinden dolayı güvenliğe giriş için ricada bulunduğunu anlattı.

Üniversite çalışanı ve gazi olduğunu söylemesine rağmen güvenliklerin girişe izin vermediğini ifade eden Gülüstan, şunları kaydetti:
"Dün hanımın dedesi rahatsız olduğu için hastaneye yakınlarımız geldi. Ziyaretin sonrasında eşim ve baldızım gelen ziyaretçilere eşlik edip tekrardan dedemin yanına gitmek istediler. Fakat güvenlik görevlisi eşim ve baldızımı içeriye almadı. Bunun üzerine eşim beni telefonla aradıktan sonra da ben güvenliğe rica ettim. Ancak güvenlik içeriye alamayacağını söyledi. Ben buranın personeli ve gazi olduğumu söyledim. Sonra iki güvenlik görevlisi geldi. Ben cüzdanımı çıkartmaya çalışırken yani gazi olduğumu ve üniversite personeli olduğumu belirtirken
'bana ne senin gaziliğinden, senin personelliğinden'
diyerek bana orada yüklenmeye başladılar."
Samet Gülüstan

Darp raporu alıp görevlilerden şikayetçi oldu

Gülüstan, güvenlik görevlilerinin kendisine karşı sert bir tavır takındığını anlatarak, "Bana vurmaya çalıştılar, tepki verdim. Tepki verince de bu sefer bana yumruk salladı. Yumruk sallayınca da ben eğildim. Sonra beyaz kod verdikleri için polisler gelmeye başladı. Güvenlik karın boşluğuma vurdu, sonra diğer güvenlik görevlisi de boğazıma sarılarak beni yere yatırdı.
Benim akciğerlerimde sıkıntı olduğu için nefes alamadım.
Yere yatırdıktan sonra da darp etmeye başladılar.
Benim gaziliğimi de rencide ettiler. Ayaklar altına aldılar ve yere yatırdılar.
Devletin gazisine bunu yapmaları gerçekten beni çok üzdü. Onur kırıcı, üzücü bir durum. Yaşanmasaydı daha iyi olurdu." şeklinde konuştu.

Darp raporu alan Gülüstan, emniyete giderek şikayetçi olduğunu söyledi.

Güvenlik görevlileri ile Gülüstan arasındaki arbede hastanenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.



#Gazi
#Pamukkale Üniversitesi
#Hastane
#Darp
#Güvenlik Görevlileri
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