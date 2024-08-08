Denizli'de hastanede gaziye skandal müdahale: Dört güvenlik görevlisi görevden uzaklaştırıldı

Denizli'deki bir hastanede gaziyi darp ettiği iddiasıyla 4 güvenlik görevlisi görevden uzaklaştırıldı.
Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesine ailesiyle bir yakınını ziyaret için gelen gazi Samet Gülüstan ile hastane güvenlik görevlileri arasında ziyaret saatleri nedeniyle tartışma yaşandı.
Tartışma sırasında güvenlik görevlileri gazi Gülüstan'a fiziki müdahalede bulunurken, polis, gazi Gülüstan ve güvenlik görevlilerini ayırdı.
"Gazimizin yanındayız"
Güvenlik 'bana ne senin gaziliğinden' diyerek gaziyi tersledi
Gazi Gülüstan ise tedavi gören eşinin dedesini görmek için hastaneye gittiklerini ve ziyaret saatinin gecikmesinden dolayı güvenliğe giriş için ricada bulunduğunu anlattı.
Darp raporu alıp görevlilerden şikayetçi oldu
Darp raporu alan Gülüstan, emniyete giderek şikayetçi olduğunu söyledi.
Güvenlik görevlileri ile Gülüstan arasındaki arbede hastanenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.