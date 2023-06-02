Deprem hükümet programına giriyor

Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesinin beş yıllık icraat takvimini oluşturan ve ajandası niteliğinde olan programın yazımına başlandı. Türkiye Yüzyılı vizyonunun ana omurgasını oluşturacağı hükümet programına, afet ve mülteciler konusundaki son vaatlerin de icraat başlığı olarak eklenmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yarın yemin etmesinin ardından kabine üyelerini açıklaması bekleniyor. Yarın kabinenin açıklanması halinde kabine üyeleri pazar günü yemin ederek resmen göreve başlayacak.

İMAR ÇALIŞMALARI İCRAAT BAŞLIĞI

Cumhuriyet’in 100'üncü yılında Türkiye Yüzyılı vizyonu ile giriş yapacak olan hükümet, AK Parti'nin beyannamesinde yer alan vaatlere programında yer verecek. Hükümet programına afet ve mülteciler konusu da eklenecek. Programda son dönemlerde yaşanan afetlerden dolayı alınacak önlemler yer alacak. Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremlerde hasar gören yapıların imarına da programda yer verilecek.

BRİKET EVLERE DESTEK

Programda mültecilerin dönüşü konusuna da ayrı bir başlıkta yer verilmesi bekleniyor. Suriye'de güvenli bölgelerde dönüşe hızlandırmak için dış kaynak desteğiyle kalıcı konut inşasına başlanmış, beş bin konutluk bölümünün temeli geçtiğimiz haftalarda atılmıştı. Bunun yanı sıra briket evlerin yapımı da sürüyor. Briket evlerin yapımına halihazırda STK'lar da destek veriyor. Güvenli bölgelerde yapılan briket evlerin artırılması için yapılan STK desteği genişletilecek. Bu kapsamda yapılması planlanan sosyal kampanya da hükümet programında yer alacak.

FAHİŞ FİYATLARLA MÜCADELE

Yeni hükümet programında ekonomide büyük yer tutacak. Özellikle orta gelir grubunu güçlendirecek büyüme modeline geçilecek. Toplumun beklentileri dikkate alınarak fahiş fiyat artışlarına karşın etkili mücadele yöntemleri programa eklenecek. Programda enflasyonun dar gelirli vatandaşlar üzerindeki olumsuz etkisini giderecek politikalar yer alacak.











