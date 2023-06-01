Deprem, kira ve enflasyon ilk öncelik

Hükümetin ilk icraatlerinden biri kira düzenlemesi. Adalet Bakanlığı’nın gündeminde fahiş kira artışları sorunu bulunuyor. Hükümetin ajandasındaki önceliklerinden biri de enflasyon. Pandeminin getirdiği küresel krizle birlikte tüm dünya enflasyonla mücadele veriyor. Yeni dönemde ücretli kesim de rahatlayacak. Seçim öncesinde kamu işçisine sağlanan yüzde 45’lik maaş artışından sonra memurlar ve emekliler için de adımlar bekleniyor.