|
Gündem

Deprem, kira ve enflasyon ilk öncelik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakın çalışma ekibi ile yaptığı toplantıda 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde yaraların sarılması, kira artışlarının düzenlenmesi ve enflasyonla mücadeleye yönelik talimatlar verdi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ikinci kabinesi de icraatlarla gündeme gelecek.

Nur Banu Aras
04:00 . 1/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi.

Hükümetin ilk icraatlerinden biri kira düzenlemesi. Adalet Bakanlığı’nın gündeminde fahiş kira artışları sorunu bulunuyor. Hükümetin ajandasındaki önceliklerinden biri de enflasyon. Pandeminin getirdiği küresel krizle birlikte tüm dünya enflasyonla mücadele veriyor. Yeni dönemde ücretli kesim de rahatlayacak. Seçim öncesinde kamu işçisine sağlanan yüzde 45’lik maaş artışından sonra memurlar ve emekliler için de adımlar bekleniyor.

DÖNÜŞÜME HIZ VERİLECEK

Hükümetin önceliklerinde afet yaralarının sarılması, konut ve altyapı stokunun dirençli hale getirilmesi de ana hedeflerden. Sürdürülebilir Afet Risk Yönetimi Kanunu yürürlüğe konulacak. Afet risklerini esas alan bir şehir planlamasıyla tüm şehirlerdeki yapılar gözden geçirilecek.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Yeni Hükümet
#Kira
#Deprem
15 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Mehmet Güllüoğlu kimdir?