Deprem, kira ve enflasyon ilk öncelik

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi.
Hükümetin ilk icraatlerinden biri kira düzenlemesi. Adalet Bakanlığı’nın gündeminde fahiş kira artışları sorunu bulunuyor. Hükümetin ajandasındaki önceliklerinden biri de enflasyon. Pandeminin getirdiği küresel krizle birlikte tüm dünya enflasyonla mücadele veriyor. Yeni dönemde ücretli kesim de rahatlayacak. Seçim öncesinde kamu işçisine sağlanan yüzde 45’lik maaş artışından sonra memurlar ve emekliler için de adımlar bekleniyor.
DÖNÜŞÜME HIZ VERİLECEK
Hükümetin önceliklerinde afet yaralarının sarılması, konut ve altyapı stokunun dirençli hale getirilmesi de ana hedeflerden. Sürdürülebilir Afet Risk Yönetimi Kanunu yürürlüğe konulacak. Afet risklerini esas alan bir şehir planlamasıyla tüm şehirlerdeki yapılar gözden geçirilecek.