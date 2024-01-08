Depremzede olduğumuzu 6 ay sonra fark ettik

Asrın felaketinin yaşandığı günlerdeki kurtarma çalışmalarında canla başla mücadele eden itfaiyeciler, kendileri için en büyük ödülün ‘vefa ziyaretleri’ olduğunu söylüyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden birisi olana Malatya’da 2 bine yakın kişi hayatını kaybederken, binin üzerinde bina yıkıldı. Hasar tespit çalışmalarında ağır hasarlı, acil yıkım kararı alınan ve yıkılmış toplam bina sayısının 40 bini geçtiği belirlendi. Malatya İtfaiyesi, depremin ardından enkaza müdahale edip yaralı çıkaran ilk ekiplerden biri oldu. Depremin ilk günlerinde itfaiye ekiplerince enkazdan 500’e yakın kişi sağ çıkarıldı. Kurtarma çalışmasında yaşanan artçı depremlerde bazı itfaiye erleri depremzedelerle birlikte enkazda kaldı.

HAK SAHİPLİĞİNE EN SON BAŞVURDUK

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı itfaiye ekipleri ile görüştük. İtfaiye Ekip Amiri Ergin Turan, depremin yedinci dakikasında tüm ekibin sahada olduğunu söyledi. Turan, “İlk depremden sonra değil ama ikinci depremden sonra olay kontrolden çıktı. Buna rağmen çalışmaya başladık. Biz depremin üzerinden 6 ay geçtikten sonra depremzede olduğumuzu anladık. Enkaz altı, üstü, saha taraması derken kendimizin depremzede olduğunu unuttuk. Hak sahipliğine en son itfaiyeciler olarak bizler başvurduk” dedi.

KURTARDIKLARIMIZ ZİYARETE GELİYOR

Enkazdan kurtardıkları vatandaşların kendilerini ziyarete geldiğini söyleyen İsmail Gül ise “Biz de aslında birer afetzedeydik ama o süreçte kendi derdimiz ile ilgilenemezdik. Kurtarılması gereken hayatlar vardı. Kurtardık. Kurtardığımız insanlar buraya, itfaiyemize teşekkür etmek için geldiler. Bu bile bize büyük bir ödül oldu. Depremin üzerinden 11 ay geçti. Biz daha yeni kendi sorunlarımızla ilgilenmeye başladık” dedi.

Konteyner yangınları arttı

Malatya İtfaiye Şube Müdürü Ahmet Kılınç, depremin ardından özellikle trafik kazaları ve konteyner yangınlarında artış olduğunu söyledi. Kılınç, “Binalar yıkıldığı için yollar daraldı. Bu da trafik kazalarını artırdı. Ancak enkazlar kaldırıldıkça trafik kazası oranı da düşmeye başladı. Bunun yanı sıra kış aylarının gelmesiyle birlikte konteyner yangın ihbarları arttı. Konteynere müdahale, eve müdahaleye göre çok daha kolay. Ama yine de dikkat edilmesinde fayda var. Bu kapsamda bütün konteynerlerde eğitim verdik” dedi.

KAFASINDA DEMİRLE ÇALIŞTI

Arama kurtarma esnasında kafasına demir giren ve o demirle birlikte çalışmaya devam eden İtfaiye Eri Musab Kabadayı, “Anın sıcaklığıyla hissetmedim. Sonrasında hissettim ama söylemek istemedim. Çünkü ekip arkadaşlarımı o esnada bırakmak, bunun yanı sıra benimle ilgilenerek vakit kaybetmelerini istemedim. Demir kafamdayken kurtardıklarımız oldu. Bir süre daha o şekilde çalışmaya devam ettim. Daha sonra müdahale edildi” diye konuştu.











