Depremzede ve yakınlarından ALO 184’e 98 bin 975 başvuru

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızın Depremzede Sağlık Hizmet Hattı ALO 184’e 9 Mart’a kadar depremzede ve depremzede yakınlarından 98 bin 975 başvuru oldu. İlk günlerde diğer konuların da talep konusu olduğu başvurularda sağlıkla ilgili olanların tamamına yakını karşılandı" dedi.