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Depremzede ve yakınlarından ALO 184’e 98 bin 975 başvuru

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Depremzede Sağlık Hizmet Hattı ALO 184’e 9 Mart’a kadar depremzede ve yakınlarından 98 bin 975 başvuru yapıldığını bildirdi.

13:21 . 10/03/2023 Cuma
IHA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızın Depremzede Sağlık Hizmet Hattı ALO 184’e 9 Mart’a kadar depremzede ve depremzede yakınlarından 98 bin 975 başvuru oldu. İlk günlerde diğer konuların da talep konusu olduğu başvurularda sağlıkla ilgili olanların tamamına yakını karşılandı" dedi.

ALO 184’ün hizmetlerinden de bahseden Koca, "Muayene, evde bakım, pansuman, ilaç ihtiyacı, aşı, hasta bezi, tıbbi malzeme ve cihaz, gözlük, farklı kuruma sevk, ertelenmiş ameliyatlar, diyaliz ve kemoterapi, ruh sağlığı hizmeti gibi, bütün tıbbi ihtiyaçlar için depremzedelerin emrinde" ifadelerine yer verdi.




#Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
#Deprem
#ALO 184’
1 saat önce
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Depremzede ve yakınlarından ALO 184’e 98 bin 975 başvuru
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