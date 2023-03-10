Mart ayı Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırılmaya başlandı

Evde bakım maaşı 2022 yılında da güncel olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenli olarak bakıma muhtaç kişilerin yakınlarına sağlanan evde bakım maaşı 2022 miktarı değişti. Buna göre evde bakım maaşı alanlar veya evde bakım maaşı almak için başvurucak kişiler 2022 evde bakım maaşı ile ilgili güncel bilgileri sorguluyor. 2022 evde bakım parası ne kadar? Evde bakım maaşı almak için neler yapılır, nasıl başvurulur? Kimler evde bakım maaşı alabilir? İşte merak edilen tüm bu soruların yanıtı haberimizde..