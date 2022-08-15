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Evde bakım maaşı yattı mı? 15 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller

Evde bakım maaşı yatan iller 15 Ağustos listesi belli oldu mu? Engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik olarak sağlanan destek olarak bilinen evde bakım parası yatan iller araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere Temmuz ayı evde bakım maaşları Kurban Bayramı nedeniyle erken yatmıştı. Ancak Ağustos'ta evde bakım maaşları erken yatmadı. Peki, evde bakım maaşları ne zaman yatacak? 15 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller listesi belli oldu mu?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Evde bakım maaşı yatan iller15 Ağustos 2022: Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde? e-Devlet ile iller listesi
Evde bakım maaşı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay ödenen evde bakım parası yatan iller için sorgulama işlemleri başladı. Ağustos ayının ortasına gelinmesi ile birlikte engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik olarak sağlanan destek olarak bilinen evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde? İşte evde bakım maaşı yatan iller listesi 15 Ağustos 2022

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Evde bakım maaşları güncel listesi henüz netleşmedi. Ödemeler 15 Ağustos ve takip eden günlerde yapılacağı için ödeme listeleri de 15 Ağustos itibariyle netleşmeye başlayacak.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilirsiniz.

Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Evde bakım maaşı, hasta, yaşlı, engelli ve bakıma ihtiyacı olan vatandaşlara devlet tarafından verilen yardım paraları arasında yer alıyor. 2706 lira olan evde bakım maaşı ücretlerinin, asgari ücrete gelen Temmuz ara zammı sonrasında ne kadara yükseldiği merak konusu olmuştu.

Gelen asgari ücret zammı sonrasında 2706 lira olan evde bakım maaşı ücreti 3340 lira oldu.

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