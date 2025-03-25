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Dersleri askıya alıp 'sokak' çağrısı yapmıştı: Eğitim-Sen'e tahrik ve toplumsal olayla kışkırtma soruşturması

Dersleri askıya alıp 'sokak' çağrısı yapmıştı: Eğitim-Sen'e tahrik ve toplumsal olayla kışkırtma soruşturması

11:5625/03/2025, Salı
G: 25/03/2025, Salı
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Eğitim-Sen'e soruşturma
Eğitim-Sen'e soruşturma

Türkiye'deki toplumsal olayları kışkırtmaya yönelik kanuni grev şartları gerçekleşmeksizin çağrıda bulunduğu iddia edilen Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) merkez yürütme kurulu üyeleri hakkında "suç işlemeye alenen tahrik etmek" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eğitim Sen'in sosyal medya hesabından ülkede yaşanan toplumsal olayları kışkırtmaya yönelik kanuni grev şartları gerçekleşmeksizin çağrıda bulunulduğu gerekçesiyle harekete geçti.


Başsavcılık, Eğitim-Sen merkez yürütme kurulu üyeleri ile sosyal medya hesabı kullanıcıları hakkında "suç işlemeye alenen tahrik etmek" suçundan resen soruşturma başlattı.

Dersleri askıya alıp 'sokak' çağrısı yaptılar

Eğitim-Sen sendikanın resmi hesabından yapılan açıklamada, 25 Mart Salı günü iş bırakılacağı duyurulmuş, karara gerekçe olarak İBB ve Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturmalar gösterilmişti.
"Hizmet üretmiyoruz! İnsan, toplum, doğa yararına bir üniversite talebini yükseltiyoruz!" denilen açıklamada sokak çağrısı yapılmıştı.
"Üniversite öğrencileri, ülkede giderek derinleşen antidemokratik uygulamalara, ifade özgürlüğünün baskı altına alınmasına, kayyım rektör atamalarına, düşünce ve örgütlenme özgürlüğüne yönelik saldırılara karşı ayağa kalktı." denilen açıklamada, "Öğrencileri yürüttükleri Demokratik bir Türkiye, Özgür, Özerk Üniversite mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız! Uzun süredir devam eden antidemokratik uygulamalara, baskılara hukuksuzluğa karşı öğrencilerin yanındayız!"
ifadeleri yer aldı.

#Eğitim-Sen
#soruşturma
#Cumhuriyet Başsavcılığı

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