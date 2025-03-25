Dersleri askıya alıp 'sokak' çağrısı yapmıştı: Eğitim-Sen'e tahrik ve toplumsal olayla kışkırtma soruşturması

Eğitim-Sen sendikanın resmi hesabından yapılan açıklamada, 25 Mart Salı günü iş bırakılacağı duyurulmuş, karara gerekçe olarak İBB ve Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturmalar gösterilmişti.

"Hizmet üretmiyoruz! İnsan, toplum, doğa yararına bir üniversite talebini yükseltiyoruz!" denilen açıklamada sokak çağrısı yapılmıştı.