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Eğitim-Sen'den tehlikeli provokasyon: Dersleri askıya alıp 'sokak' çağrısı yaptılar

Eğitim-Sen'den tehlikeli provokasyon: Dersleri askıya alıp 'sokak' çağrısı yaptılar

22:3124/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Eğitim-Sen dersleri boykot edip, öğrencileri sokağa çıkmaya teşvik edecek bir karar aldı.
Eğitim-Sen dersleri boykot edip, öğrencileri sokağa çıkmaya teşvik edecek bir karar aldı.

Eğitim-Sen'in resmi hesabından yapılan açıklamada, 25 Mart Salı günü iş bırakılacağı duyuruldu. Karara gerekçe olarak İBB ve Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturmalar gösterildi. "Hizmet üretmiyoruz! İnsan, toplum, doğa yararına bir üniversite talebini yükseltiyoruz!" denilen açıklamada sokak çağrısı yapıldı. Sendikanın öğrencileri ders boykotuna yönlendiren çağrısı anayasal hakları da tehdit ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 106 kişi için gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Ekrem İmamoğlu, hakkında yöneltilen "yolsuzluk" suçlaması nedeniyle tutuklanırken, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı.

Bu karar sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, halka 'sokağa çıkma' çağrısı yaptı.

Eğitim-Sen dersleri askıya alıp 'sokak' çağrısı yaptılar

Bu çağrı Eğitim-Sen tarafından da desteklendi. Sendikanın resmi hesabından yapılan açıklamada, 25 Mart Salı günü iş bırakılacağı duyuruldu.

Karara gerekçe olarak İBB ve Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturmalar gösterildi.

"Hizmet üretmiyoruz! İnsan, toplum, doğa yararına bir üniversite talebini yükseltiyoruz!"
denilen açıklamada sokak çağrısı yapıldı.
"Üniversite öğrencileri, ülkede giderek derinleşen antidemokratik uygulamalara, ifade özgürlüğünün baskı altına alınmasına, kayyım rektör atamalarına, düşünce ve örgütlenme özgürlüğüne yönelik saldırılara karşı ayağa kalktı."
denilen açıklamada,
"Öğrencileri yürüttükleri Demokratik bir Türkiye, Özgür ,Özerk Üniversite mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız! Uzun süredir devam eden antidemokratik uygulamalara, baskılara hukuksuzluğa karşı öğrencilerin yanındayız!
" ifadeleri yer aldı.

Açıkça anayasal hakları tehdit ediyorlar

Eğitim-Sen'in öğrencileri ders boykotuna yönlendiren çağrısı anayasal hakları da tehdit ediyor.
Öğrencilerin eğitim hakkını engelleyen sendika, Anayasa'nın 42. maddesini açıkça yok sayıyor ve eğitimde fırsat eşitliğine balta vuruyor.
Akademisyen ve öğretmenler, öğrencilere baskı yaparak eylemlere yönlendirerek açıkça, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 257. maddesi uyarınca "görevi kötüye kullanma" suçunu işliyor.

Sendikanın bu kararı, TCK madde 117'ye (iş ve çalışma hürriyetinin ihlali) de aykırı.



#Eğitim-Sen
#Üniversite
#Özgür Özel
#CHP

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