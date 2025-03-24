Eğitim-Sen'den tehlikeli provokasyon: Dersleri askıya alıp 'sokak' çağrısı yaptılar

Eğitim-Sen'in resmi hesabından yapılan açıklamada, 25 Mart Salı günü iş bırakılacağı duyuruldu. Karara gerekçe olarak İBB ve Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturmalar gösterildi. "Hizmet üretmiyoruz! İnsan, toplum, doğa yararına bir üniversite talebini yükseltiyoruz!" denilen açıklamada sokak çağrısı yapıldı. Sendikanın öğrencileri ders boykotuna yönlendiren çağrısı anayasal hakları da tehdit ediyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 106 kişi için gözaltı kararı çıkarılmıştı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Ekrem İmamoğlu, hakkında yöneltilen "yolsuzluk" suçlaması nedeniyle tutuklanırken, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı.
Bu karar sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, halka 'sokağa çıkma' çağrısı yaptı.
Eğitim-Sen dersleri askıya alıp 'sokak' çağrısı yaptılar
Bu çağrı Eğitim-Sen tarafından da desteklendi. Sendikanın resmi hesabından yapılan açıklamada, 25 Mart Salı günü iş bırakılacağı duyuruldu.
Karara gerekçe olarak İBB ve Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturmalar gösterildi.
Açıkça anayasal hakları tehdit ediyorlar
Sendikanın bu kararı, TCK madde 117'ye (iş ve çalışma hürriyetinin ihlali) de aykırı.