Eğitim-Sen'den tehlikeli provokasyon: Dersleri askıya alıp 'sokak' çağrısı yaptılar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 106 kişi için gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Bu karar sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, halka 'sokağa çıkma' çağrısı yaptı.

Bu çağrı Eğitim-Sen tarafından da desteklendi. Sendikanın resmi hesabından yapılan açıklamada, 25 Mart Salı günü iş bırakılacağı duyuruldu.