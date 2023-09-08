Devler ligine diplomasi seferi

Rusya’da Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, diplomasi maratonunu Hindistan ve ABD’ye taşıyor. Erdoğan, bu hafta Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlenecek G-20 Zirvesi’nde Türkiye’yi temsil edecek. Küresel ekonomik üretimin yüzde 85’ini ve dünya ticaretinin yüzde 75’ini temsil eden ülkelerin oluşturduğu G-20 Zirvesi’nde ana gündem her zamanki gibi ekonomi olacak.

KORİDORUN GELECEĞİ KONUŞULACAK

Yeni Delhi’deki zirvede, sürdürülebilir kalkınmanın yanı sıra gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki farkların azaltılması konusu da konuşulacak. Zirvede, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, tahıl koridorunun geleceği de ele alınacak. Türkiye’nin Rusya ile Ukrayna arasındaki arabulucu rolü değerlendirilecek.

ZİRVEDE GÖRÜŞME MARATONU

G-20’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın heyetler arası görüşmelerin yanı sıra birçok hükümet ve devlet başkanıyla baş başa görüşme yapması da planlanıyor. Çin ve Rusya’nın katılmayacağı zirvede Erdoğan’ın ajandasında ikili temaslar önemli bir yer tutacak.

AJANDASI DOLU

Erdoğan’ın zirvede mevkidaşlarına son dönemlerde zirveye çıkan İslam düşmanlığı, mültecilerin durumu, iklim değişikliği, Kıbrıs sorunu ile Rusya-Ukrayna savaşında gelinen son durum ve tahıl koridoru başlıklarında bilgilendirme yapması planlanıyor.

İKİNCİ DURAK ABD

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hindistan’daki yoğun görüşmenin ardından 17-21 Eylül’de de ABD’ye gidecek. Birleşmiş Milletler (BM) 78’inci Genel Kurulu’na katılacak Erdoğan, Genel Kurul’da dünya liderlerine hitap edecek.

Üç elçiden güven mektubu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Estonya Büyükelçisi Vaino Reinart, İsveç Büyükelçisi Malena Mard ve İrlanda Büyükelçisi John Mccullagh’ı ayrı ayrı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabullerde elçiler, Erdoğan’a güven mektubu sundu. Elçiler ve Erdoğan hatıra fotoğrafı çektirdi.

Krizlere çare aranacak

Küresel ekonomik istikrarın ve sürdürülebilir büyümenin sağlanması için üyeler arasında politika işbirliğini sağlamak, gelecekte meydana gelebilecek finansal krizleri önleyecek finansal düzenlemeleri teşvik etmek, uluslararası finansal yapının modernizasyonunu sağlamak amacıyla yapılan G-20 Zirvesi’nde liderler geleneksel olarak aile fotoğrafı da çektirecek.







