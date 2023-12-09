|
Gündem

Dikkatsizlik faciayla sonuçlandı: İkiye bölünen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Denizli'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ikiye bölünen aracın sürücüsü hayatını kaybetti, beş kişi de yaralandı.

01:03 - 9/12/2023 Cumartesi
AA
Denizli'de meydana gelen trafik kazasında otomobillerden biri ikiye bölündü.
Denizli'de meydana gelen trafik kazasında otomobillerden biri ikiye bölündü.

Denizli'de kontrolsüz kavşaktan çıkan otomobille başka bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kaza ölümle sonuçlandı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Ferdi Ağur'un kullandığı 07 AHU 68 plakalı otomobil, Akalan kontrolsüz kavşağından ana yola dönerken, Ahmet Türkyılmaz idaresindeki 06 MRA 66 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ikiye bölünen otomobilin sürücüsü Ağur'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

İtfaiye ekiplerince diğer otomobilde sıkıştıkları yerden kurtarılan Türkyılmaz ile yanındaki 4 kişi, Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle, Denizli-Antalya kara yolunun Antalya istikametinde trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.



#Denizli
#Acıpayam ilçesi
#Trafik Kazası
#2 otomobil çarpıştı
#ÖLÜMLÜ KAZA
11 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Doğalgaz desteği başvuruları başladı mı, ne zaman? Ödeme miktarı arttı...