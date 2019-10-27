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POLİTİKA

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: Bağdadi insanlığın İslam dininin ve Türkiye'nin en büyük düşmanlarından biridir

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öle ele geçirilmesine ilişkin açıklama yaptı. Aksoy, "Ebubekir el-Bağdadi, insanlığın, İslam dininin ve Türkiye'nin en büyük düşmanlarından biridir" yorumunu yaptı.

Haber Merkezi AA
Hami Aksoy
Hami Aksoy

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, terör örgütü DEAŞ elebaşının öldürülmesine ilişkin, "Ebubekir el-Bağdadi, insanlığın, İslam dininin ve Türkiye'nin en büyük düşmanlarından biridir." ifadelerini kullandı.

"Mücadelemiz kesintisiz devam edecektir"

Aksoy, konuya ilişkin bir soruya verdiği yazılı yanıtta, şu değerlendirmede bulundu.

  • "Ebubekir el-Bağdadi, insanlığın, İslam dininin ve Türkiye'nin en büyük düşmanlarından biridir. Türkiye, DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonunun en aktif üyelerinden biri olarak, bu teröristin kurduğu terör örgütüyle ve onun temsil ettiği çarpık zihniyetle ön cephede göğüs göğüse mücadele etmiştir. Gerek DEAŞ, gerek PKK/PYD gibi terör örgütleriyle mücadelemiz bundan sonra da kesintisiz devam edecektir."

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