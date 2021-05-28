Dışişleri Bakanlığı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Avusturyalı Bakan'a tepki

Avusturya’da iktidar, "Siyasal İslam Dokümantasyon Merkezi" tarafından Müslümanlara ait 600 kurumun detaylı bilgilerinin yer aldığı, fişlemeyi andıran bir projeyi hayata geçirdi.

Projeyi tanıtan Entegrasyon Bakanı Susanne Raab, gelen tepkilerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak, "Taşkınlıklar Erdoğan'ın konuşmalarından kaynaklanıyor" dedi.

"Gerçeklerden uzak, kabul edilemez"

Söz konusu açıklamaya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, tepki gösterdi.

Bilgiç, konuya ilişkin soruya verdiği yazılı yanıtta şunları kaydetti:

"Avusturya Entegrasyon Bakanı Susanne Raab’ın dün düzenlenen bir basın toplantısında, 'Siyasal İslam Dokümantasyon Merkezi' tarafından hazırlanan ve Avusturya’daki tüm Müslüman derneklerin listelendiği bir haritayı tanıtması ve Viyana’daki taşkınlıkların Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmalarından kaynaklandığını ileri sürmesi gerçeklerden uzak ve kabul edilemez."

DÜNYA Avusturya’da Müslümanlara ait kuruluşlara yönelik fişleme çalışmasına tepkiler sürüyor

"Müslümanları fişlemekten vazgeçin"

Bilgiç, asıl bu yabancı düşmanı, ırkçı ve İslam karşıtı politikaların toplumsal uyumu ve katılımı zehirlemekte olduğunu belirterek, "Avusturya’nın göçmenleri ve Müslümanları fişleyerek hedef gösteren bu çalışmalarından vazgeçmesi ve sorumluluk sahibi bir siyaset yapması önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.

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