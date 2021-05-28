Gündem Dışişleri Bakanlığından Cumhurbaşkanı Erdoğanı hedef alan Avusturyalı Bakana tepki
ANKARA

Dışişleri Bakanlığı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Avusturyalı Bakan'a tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Müslümanları fişleyen projeyi hayata geçiren ve gelen tepkilerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Avusturya'ya tepki geldi. Bakanlık Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, "Avusturya Entegrasyon Bakanı Susanne Raab’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki iddiaları gerçeklikten uzak ve kabul edilemez" dedi.

Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakanlığından Cumhurbaşkanı Erdoğanı hedef alan Avusturyalı Bakana tepki
Tanju Bilgiç

Avusturya’da iktidar, "Siyasal İslam Dokümantasyon Merkezi" tarafından Müslümanlara ait 600 kurumun detaylı bilgilerinin yer aldığı, fişlemeyi andıran bir projeyi hayata geçirdi.

Projeyi tanıtan Entegrasyon Bakanı Susanne Raab, gelen tepkilerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak, "Taşkınlıklar Erdoğan'ın konuşmalarından kaynaklanıyor" dedi.

"Gerçeklerden uzak, kabul edilemez"

Söz konusu açıklamaya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, tepki gösterdi.

Bilgiç, konuya ilişkin soruya verdiği yazılı yanıtta şunları kaydetti:

  • "Avusturya Entegrasyon Bakanı Susanne Raab’ın dün düzenlenen bir basın toplantısında, 'Siyasal İslam Dokümantasyon Merkezi' tarafından hazırlanan ve Avusturya’daki tüm Müslüman derneklerin listelendiği bir haritayı tanıtması ve Viyana’daki taşkınlıkların Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmalarından kaynaklandığını ileri sürmesi gerçeklerden uzak ve kabul edilemez."

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"Müslümanları fişlemekten vazgeçin"

Bilgiç, asıl bu yabancı düşmanı, ırkçı ve İslam karşıtı politikaların toplumsal uyumu ve katılımı zehirlemekte olduğunu belirterek, "Avusturya’nın göçmenleri ve Müslümanları fişleyerek hedef gösteren bu çalışmalarından vazgeçmesi ve sorumluluk sahibi bir siyaset yapması önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.

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