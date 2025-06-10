Dışişlerinden açıkladı: Avusturya'daki okul saldırısında ölenler arasında Türk vatandaşı var mı?

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Avusturya halkına taziye iletildi, yaralılara acil şifalar temennisinde bulunuldu.

Öte yandan Bakanlık saldırıda hayatını kaybedenlerin veya yaralananların arasında Türk vatandaşlarının bulunup bulunmadığı hususuna ilişkin ise, "Avusturya makamları nezdinde takip edilmektedir." denildi

"Avusturya’nın Graz şehrindeki bir okulda bugün (10 Haziran) gerçekleştirilen silahlı saldırıdan dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Saldırı sonucunda yaşamını yitirenler veya yaralananlar arasında vatandaşlarımızın bulunup bulunmadığı hususu Avusturya makamları nezdinde takip edilmektedir. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Avusturya halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz."