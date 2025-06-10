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Dışişlerinden açıkladı: Avusturya'daki okul saldırısında ölenler arasında Türk vatandaşı var mı?

Dışişlerinden açıkladı: Avusturya'daki okul saldırısında ölenler arasında Türk vatandaşı var mı?

21:4710/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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Dışişleri Bakanlığı, Avusturya'daki okul saldırısına ilişkin taziye mesajı paylaştı.
Dışişleri Bakanlığı, Avusturya'daki okul saldırısına ilişkin taziye mesajı paylaştı.

Dışişleri Bakanlığı, Avusturya'daki okul saldırısına ilişkin açıklamada bulundu. 11 kişinin öldüğü saldırıda hayatını kaybedenler arasında Türk vatandaşlarının olup olmadığına merak edilirken Bakanlıktan yapılan açıklamada bu hususun Avusturya makamları nezdinde takip edildiği belirtildi.

Avusturya'nın Graz şehrinde bir okulda silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırı nedeniyle 11 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Saldırıya ilişkin Türkiye'den de taziye mesajı yayımlandı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Avusturya halkına taziye iletildi, yaralılara acil şifalar temennisinde bulunuldu.

Öte yandan Bakanlık saldırıda hayatını kaybedenlerin veya yaralananların arasında Türk vatandaşlarının bulunup bulunmadığı hususuna ilişkin ise, "Avusturya makamları nezdinde takip edilmektedir." denildi

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Avusturya’nın Graz şehrindeki bir okulda bugün (10 Haziran) gerçekleştirilen silahlı saldırıdan dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Saldırı sonucunda yaşamını yitirenler veya yaralananlar arasında vatandaşlarımızın bulunup bulunmadığı hususu Avusturya makamları nezdinde takip edilmektedir. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Avusturya halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz."



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