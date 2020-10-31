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Gündem Diyanet İşleri Başkanı Erbaş 3 Kuran kursumuzun kapıları deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlarımıza açık
İZMİR

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 3 Kur'an kursumuzun kapıları deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlarımıza açık

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Geniş yatak kapasitesine sahip 3 Kur'an kursumuzun kapıları deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlarımıza açıktır" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İzmir'de geniş yatak kapasitesine sahip 3 Kur'an kursunun evlerine giremeyen vatandaşlara açık olduğunu bildirdi.

  • Erbaş, Twitter hesabından depreme ilişkin açıklamada bulundu.

"İzmir'de geniş yatak kapasitesine sahip 3 Kur'an kursumuzun kapıları deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlarımıza açıktır" bilgisini paylaşan Erbaş, ihtiyaç olması halinde tüm kursların da vatandaşların hizmetine sunulacağını duyurdu.

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''3 Kur'an kursumuzun kapıları vatandaşlarımıza açık''

Söz konusu kurslar ve bulunduğu yerler şu şekilde:

  • "Karabağlar Vatan Mahallesi'ndeki Şüheda Kız Kur'an Kursu (85 yatak kapasiteli), Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki Ayyıldız Erkek Kur'an Kursu (90 yatak kapasiteli) ve Karabağlar Adnan Süvari Mahallesi'ndeki Kestanepazarı Erkek Kur'an Kursu (250 yatak kapasiteli)"

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