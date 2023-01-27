Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Kur'an-ı Kerim yakan Paludan'a tepki gösterdi: Allah'ın laneti onun üzerine olsun

"Geçen hafta bir meczubun, bir ırkçı, sadece Kur'an düşmanı değil, aynı zamanda insanlık düşmanı bir Danimarkalının, bugün de biraz önce Danimarka'da yine yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yapmış olduğu saldırıyı kınayarak başlamak istiyorum. Allah'ın laneti onun üzerine olsun ve aynı zamanda bu meczuba, bu insanlık düşmanına müsaade eden Danimarka devletinin yöneticilerini de buradan kınıyorum, lanetliyorum. Çünkü biz biliyoruz ki insan haklarına aykırı hareket ediyorlar."