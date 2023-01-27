Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Kur'an-ı Kerim yakan Paludan'a tepki gösterdi: Allah'ın laneti onun üzerine olsun

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş.
Erbaş, Tokat'ın Karşıyaka Merkez Cami Konferans Salonu'nda gençlerle yaptığı toplantıda, Paludan'ın Danimarka'da bir caminin karşısında polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmasına tepki gösterdi.
Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıyı kınayan Erbaş, şöyle konuştu:
İnsanların manevi değerlerine saldırmanın özgürlük olmadığını vurgulayan Erbaş, "Özgürlük insan haklarını korumaktır. 2 milyara yakın mensubu bulunan bir hak dinin, İslam dininin, 2 milyar insanın canından aziz bildiği Kur'an-ı Kerim'ine saldırmak insan haklarını katletmektir. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Kur'an-ı Kerim, 1400 yıldır böyle saldırılara yüzlerce kez uğradı ama her zaman Kur'an'a olan sevgi, Kur'an'a olan hürmet, saygı büyüyerek, artarak devam etti." ifadelerini kullandı.
"Bir meczubun saldırısı yüzünden zannetmesinler ki Müslümanlar ya da insanlar Kur'an'a olan bağlığını azaltacak." diyen Erbaş, şöyle devam etti: