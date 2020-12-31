Diyarbakır annelerinden AİHM'in Demirtaş kararına tepki: Sizin çocuklarınız Avrupa'da ama Kürt ailelerin çocuklarını mağaralarda ölüme mahkum ediyorsunuz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye 'Demirtaş' tepkisi: Yetki sahibi olsalar bu terörist destekçisini serbest bırakacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. AİHM'in Demirtaş kararına CHP'nin tavrını eleştiren Erdoğan, 'Kendileri bu işlerde yetki sahibi olsalar, bu terörist destekçisini hemen serbest bırakacaklar. Arkasında durdukları kim? İddianameye göre 37 adam öldürme, 29 adam öldürmeye teşebbüs, 295 hırsızlık, 15 yağma, 308 işyeri ve konut dokunulmazlığını ihlal, 13 Türk Bayrağı'nı yakma ve Atatürk'ü Koruma Kanuna muhalefet suçunun işlendiği 6-8 olaylarının baş sorumlusu. Lafa gelince her fırsatta Atatürk'ün partisiyiz diye övünen bu kişiler kendilerine 'Mustafa Kemal'in askerleri değil it sürüsünüz' diyene ses çıkaramamışlardır' şeklinde konuştu.