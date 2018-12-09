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POLİTİKA

Dolandırıcılar aday avında

Yerel seçimler yaklaşırken illerdeki adaylarının büyük bir bölümünü açıklayan AK Parti, ilçeler üzerinde de çalışmalarını bitirmek üzere.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
AK Parti, ilçeler üzerinde de çalışmalarını bitirmek üzere.
AK Parti, ilçeler üzerinde de çalışmalarını bitirmek üzere.

Adaylarını belirlerken telefonla ve mesajla yaptıkları anketlerle halkın nabzını tutan AK Parti’nin bu çalışmasını fırsat bilen dolandırıcıların, kamuoyu araştırması yaptıklarını söyleyerek ilçe aday adaylarından menfaat temin ettikleri ortaya çıktı. Fırsatçıların, aday adaylarını arayarak, “AK Parti Genel Merkezi ile çalışıyoruz ve kamuoyu araştırması yapıyoruz. Yaptığımız anketi Genel Merkeze veriyoruz. Listede isminiz var. Son 3’e kaldınız’ diye kandırdıkları öğrenildi. AK Partili yöneticiler, “Bu tarzdaki dolandırıcıların oyununa gelmeyin. Bu şekilde arandıkları an direkt bizi bilgilendirsinler” uyarısında bulundu.

SOLUĞU ANKARA’DA ALDILAR

Dolandırıcıların, listelerde isimlerini ön plana çıkartacaklarını söyleyerek kendilerinden 90 bin ile 50 bin arası para istemeleri üzerine aday adayları soluğu AK Parti’de aldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, “AK Parti Genel Merkezi adına anket yaptığını söyleyen ve bu şekilde menfaat elde etmek isteyenlerin olduğu duyumunu aldık. Bunlara dair elimizde ses kayıtları ve şahitler var. ‘Yaptığımız anketi AK Parti Genel Merkeze veriyoruz’ diyenlerin tamamı yalancıdır, dolandırma amaçlıdır. Bizim çalıştıklarımız şirketler bunları söyleyemezler çünkü söylerlerse biz onlarla tamamen irtibatı koparırız” diye konuştu. En son Fethiye’de bir hadise yaşandığını söyleyen Dağ, bununla ilgili kişileri tespit ettiklerini ve Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

DIŞARIDA SUNUM GİREMEZ

Şikayetlerin en çok ilçelerden geldiğini söyleyen Dağ, “İlçelerin genel merkez üzerinden takip edilmesinin zor olduğunu düşünüyor olabilirler. Ama biz hepsini takip ediyoruz” diyerek aday adaylarına şu uyarılarda bulundu: “Üç önemli husus var. Birincisi, hiç kimse Genel Merkeze dışardan bir anket yapamaz, sunum yapamaz. Biz bunlara fırsat vermiyoruz. İkincisi, bizim çalıştığımız şirketler de dâhil hiç kimse ‘AK Parti Genel Merkezle çalışıyorum’ deme ve bunun üzerinden menfaat temin etme lüksüne sahip değil. Üçüncüsü de eğer aday adaylarımızı biri arayıp ‘Sizinle ilgili biz bir takım işlemler yapacağız’ diyerek menfaat elde ediyorlarsa bu tarzda arandıkları an direkt bizi bilgilendirsinler. Bu tarzdaki dolandırıcıların oyununa gelmesinler.”

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