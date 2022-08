Domaniç’te kaçak kazı operasyonu

Kütahya’nın Domaniç ilçesine bağlı Fındıcak köyünde kaçak kazı yaptıkları ileri sürülen 13 şüpheli gözaltına alındı, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Domaniç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine Fındıcak Köyü, Toraman Deresi Mevkii’nde izinsiz kazı yapıldığı ihbarında bulunuldu. İhbar üçerine harekete geçen ekipler, söz konusu bölgede kaçak kazı yaptığı iddia edilen N.O, S.B., M.T., İ.K., A.T., Z.K., İ.D., E.S., Ö.A., İ.Ö., A.S., E.K. ve M.Y. isimli şüphelileri suçüstü yakalandı.

Jandarma ekipleri aynı bölgede ayrıca 1 adet kırıcı mazotlu hilt, 1 takım şarjlı matkap, 3 adet kazma, 2 adet kürek, 2 adet balyoz, 5 adet matkap ucu, 10 metre ip halat, 1 adet el projektörü, 2 adet el feneri, 2 adet koruyucu gözlük, 6 adet kırıcı murç, 1 adet kamp baltası, 1 adet ağaç tokmak, 1 adet keser, 1 adet çekiç, 1 adet kamp küreği, 1 adet menevela levye, 4 takım inşaat eldiveni, 2 adet gaz maskesi, 1 adet elektrikli alan tarama aparatı, 2 adet manuel alan tarama aparatı ve 1 adet keski olmak üzere çok sayıda kazı malzemesi ele geçirdi.

Şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde şahısların ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

FOTOĞRAF 5 Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 349 adet sikke ve gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “31 Temmuz-7 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 349 adet sikke, 420 litre akaryakıt, 400 paket sigara, 300 adet elektronik sigara likidi, parada sahtecilik suçundan ise 5 adet sahte 50 dolar ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 5 olay bünyesinde 4 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi. Van'da kaçakcılık operasyonu Van'da kaçakcılık operasyonu Van'da kaçakcılık operasyonu Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 349 adet sikke ve gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. BiP'te paylaş

