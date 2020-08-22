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İSTANBUL

Düğün konvoyunda camdan sarkıp dans edenlere ceza

Ataşehir mevkii TEM otoyolunda meydana gelen olayda düğün konvoyundaki bir otomobilden gençler camdan sarkarak dans etmişlerdi. Trafikte tehlikeli hareketlerde bulunan kişiler sivil trafik polisi ekipleri tarafından yakalandı ve idari para cezası verildi.

Haber Merkezi DHA
TEM'deki düğün konvoyunda camdan sarkarak dans eden kişilere ceza.
TEM'deki düğün konvoyunda camdan sarkarak dans eden kişilere ceza.

TEM Otoyolu Ankara istikameti Ataşehir mevkiinde düğün konvoyundaki otomobillerin camlarından sarkan kişiler, birbirlerinin elini tuttu ve dans etti. Trafikte arkalarında seyreden bir başka otomobilin sürücüsü, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

  • Hızla giden otomobilden sarkarak dans eden gençlerin tehlikeli eğlencesi, sosyal medyada da paylaşıldı. Görüntülerin sosyal medyaya yansımasının ardından, İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri harekete geçti. Trafikte tehlikeli hareketlerde bulunan kişiler sivil trafik polisi ekipleri tarafından tespit edildi ve idari para cezası uygulandı.

TEM'deki düğün konvoyunda camdan sarkarak dans eden kişilere ceza.

İstanbul'da akıl almaz görüntüler: Silahlı, çakarlı ve sosyal mesafesiz düğün konvoyu
FOTOĞRAF 11
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Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sonrasında 1 Haziran’da normalleşme sürecine girilmişti. Temmuz ayında düğünlere izin verilmesinin ardından geçtiğimiz günlerde gelin almak için Bağcılar’da toplanan gruplar, onlarca uyarıya ve artan vakalara rağmen meşaleler eşliğinde gelini evden çıkarttı.
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Ardından ne maske takarak ne de sosyal mesafe kurallarına uyan grup, yüksek sesli müzikler eşliğinde halay çekerek göbek attı. Salgına rağmen canlarını bir an olsun umursamayan grup adeta virüse meydan okudu.
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Eğlencenin ardından ultra lüks araçlarına binerek konvoy halinde trafiğe çıkan grup, çakarlı araçlarla “dat dat” sistemini kullandı. Gürültü yaparak çevreye rahatsızlık veren grup, ellerine aldığı meşalelerle de ortalığı dumana boğarak trafiği tehlikeye düşürdü.
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Ara sokaklardan caddeye çıkan konvoydaki bir maganda ise yanlama yaparak adeta terör estirdi. Trafikte abartı egzoz da kullanarak gürültü çıkartan magandalar, konvoy halinde karayolu üzerinden Düzce’nin Akçakoca ilçesine vardı.
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İstanbul’da başlayan konvoydaki magandalardan birkaçı burada onlarca insanın içerisinde tabancalarla havaya ateş açarak adeta dehşet saçtı.
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Konvoyun ardından düğün salona ulaşan gruptakiler, salgına rağmen kurala uymayarak halay çekti. Göbek atarak eğlenen, maskeleri çene altında ve kollarında tutan salondakiler salgına rağmen ölüme meydan okuyarak doyasıya eğlendi.
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Magandalar ve katılımcılar o anları bir de sosyal medya hesaplarından paylaştı.
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İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, mega kentte adeta terör estiren magandaları yakalamak için çalışma başlattı.
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İstanbul'da akıl almaz görüntüler: Silahlı, çakarlı ve sosyal mesafesiz düğün konvoyu
Tüm uyarılara ve denetimlere rağmen İstanbul Bağcılar'daki düğün konvoyu terörü dehşete düşürdü. Gelin almaya gelen konvoy meş'aleler yakarak ortalığı dumana boğdu. Maske takma zorunluluğu ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayan grup, müzik eşliğinde halay çekip göbek attı. Eğlencenin ardından çakarlı lüks otomobillerle konvoy halinde harekete geçen magandalar, sollama yapıp meşaleler yakarak trafiği de tehlikeye düşürdü. Otoyoldan başka bir şehre geçen konvoydaki birkaç maganda ise tabancalarla havaya ateş açtı. Polis İstanbul'un altını üstüne getiren magandaları yakalamak için kapsamlı çalışma başlattı.

3 BİN 833 LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Ekipler, görüntülere yansıyan otomobil ve sürücülerini tespit etti. Polis, araç sürücüsü E.B.'ye 'sürücü belgesiz araç kullanmak' maddesinden 2 bin 473 lira, 'aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin ardı ardına birden fazla şerit değiştirmesi' maddesinden bin 228 lira, 'sürücülerin saygısız davranışlarda bulunarak araç sürmesi' maddesinden 132 lira olmak üzere toplamda 3 bin 833 lira idari para cezası uyguladı.

TEM'deki düğün konvoyunda camdan sarkarak dans eden kişilere ceza.

Öte yandan aracın camından sarkan F.A. ve Ö.E.S.'ye 'emniyet kemeri kullanmamak' maddesinden 132 lira olmak üzere toplamda 264 lira idari para cezası uygulandı. Sürücü E.B. adli işlem uygulanmak üzere Çakmak Polis Merkezine teslim edildi.

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