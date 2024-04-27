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Dumanlar gökyüzünü kaplamıştı: İzmir'de Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda çıkan yangın söndürüldü

İzmir'de Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan iki katlı tekstil deposunda çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Gökyüzünü kaplayan dumanlar metrelerce uzaklıktan görünürken, alevler ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

23:36 - 27/04/2024 Cumartesi
Güncelleme: 00:13 - 28/04/2024 Pazar
IHA
Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki yangını söndürmek için çok sayıda ekip sevk edildi.
Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki yangını söndürmek için çok sayıda ekip sevk edildi.

İzmir'de Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan iki katlı tekstil deposu alevlere teslim oldu. Yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale sonucu söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Konak ilçesinde bulunan Tarihi Kemeraltı Çarşısı Veysel Çıkmaz Sokak'taki iki katlı tekstil deposunda çıktı.

Deponun alevlere teslim olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Gökyüzünü kaplayan dumanlar metrelerce uzaklıktan görünürken, ihbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları başlatıldı.



#Yangın
#Tarihi Kemeraltı Çarşısı
#İzmir
43 dakika önce
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