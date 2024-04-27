Dumanlar gökyüzünü kaplamıştı: İzmir'de Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda çıkan yangın söndürüldü

İzmir Çiğli'de metal kaplama fabrikasında çıkan yangın plastik fabrikasına da sıçradı. Fabrikalardaki yangın, yaklaşık üç saatlik çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Can kaybı ve yaralanmanın söz konusu olmadığı fabrikalarda soğutma çalışmalarına geçildi.