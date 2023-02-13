Dünya tek yürek: Hollywood yıldızından Arakanlı göçmene topyekun seferberlik

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler için birçok devlet Türkiye’ye yardım eli uzatırken, ünlülerden sıradan insanlara birçok kişi büyük fedakarlıklarla yardım kampanyalarına destek oluyor. Dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie'den Süleymaniyeli Hurşid teyzeye, ünlü gitar virtüözü Yngwie Malmsteen'den, 82 yaşındaki Azerbaycanlı emekli Mirza dede'ye kadar birçok isim ellerinden geldiğince Türkiye'ye yardım için fedakarlıklarda bulunuyor.

Hurşid Nine.

Nineler dedeler yardım için koşuyor

Irak’ın Süleymaniye kentinde yaşayan 75 yaşındaki Hurşid Hüseyin Muhammed, hastalık ve yoksulluğa rağmen Türkiye'deki deprem felaketinden etkilenen insanları unutmadı. Kent merkezinden 40 kilometre uzaklıktaki Barde Qareman kasabasında yaşayan yaşlı kadın, depremzedeler için yardım kampanyasının başladığını duyunca yanına engelli maaşından kalan 50 bin Irak Dinarı (yaklaşık 645 TL) ve birkaç kıyafeti alarak Süleymaniye'ye götürdü. Yaşlı kadın "elinden geldiği kadarıyla" bağışını yaptığını belirtti. Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüde, yaşlı bir kadının depremzedeler için ailesiyle birlikte getirdiği yardımlara üzerinden çıkardığı ceketi de eklediği görüldü. Yaşlı kadının bu davranışı birçok kişiyi derinden etkilerken, Azerbaycan halkının Türkiye’deki depremzedelere olan desteğini de bir kez daha gözler önüne serdi. Lenkeran şehrinde yaşayan 87 yaşındaki Mirze Dede ise 321 Manat’lık emekli maaşının 100 Manat’ını (1100 TL) Türkiye’ye gönderdi.

Mirze Dede.

Arakanlılar Türkiye’yi unutmadı

Myanmar’da uğradıkları soykırım nedeniyle Hindistan'a göç eden ve burada yaşamak zorunda kalan Müslüman Arakanlılar da, Türkiye'ye gönderilmek üzere insani yardım topladı. Arakanlı Müslüman aktivist Ali Johar, annesinin de altın bileziğini satarak Türkiye'deki depremzedelere gönderdiğini ifade etti. 67 yaşındaki kadın, altın bileziğini bozdurarak aldığı kuru gıda, battaniye, bebek maması ve kıyafeti Türkiye'nin Yeni Delhi Konsolosluğu’na teslim etti.

Angelina Jolie destek istedi

ABD'li oyuncu Angelina Jolie, Instagram hesabındaki gönderide, Suriye'de arama kurtarma faaliyetleri gerçekleştiren bir çalışanın "Yardımınıza ihtiyacımız var" ifadesini kullandığı videoyu paylaştı. Paylaşımda ayrıca Kahramanmaraş'ta enkaz altında ölen kızının elini tutan babanın fotoğrafı, Hatay'ın drone ile çekilmiş görseli ve Suriye'deki arama kurtarma çalışmalarından bir kare de yer aldı. Ünlü oyuncu, yardım kampanyası linkini de takipçileriyle paylaştı.

Yngwie Malmsteen.

Ünlü virtüözden yardım çağrısı

Elektrogitar virtüözü Yngwie Malmsteen de depremzedeler için yardım çağrısında bulundu. Depremzedelere yönelik uluslararası yardım çağrılarına kayıtsız kalmayan İsveçli müzisyen, sonraki günlerde de Türk Kızılay, Ahbap Derneği, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı gibi kuruluşların bağış kampanyalarını sosyal medya sayfalarına taşıdı.

Almanya'da camilerde Kur'an-ı Kerim okundu

Almanya'nın başkenti Berlin'de İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı’na (IGMG) bağlı camilerde, depremde hayatını kaybedenler ve afetzedeler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. IGMG Berlin Bölge Başkanlığı’nın "Şimdi dua vakti" çağrısıyla, Müslümanlar sabah namazında camilerde toplandı.

Kuveyt’te yardımlar 1.2 milyara ulaştı

Kuveyt'te Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için başlatılan kampanyada toplanan yardım miktarı, 67 milyon doları (yaklaşık 1.2 milyar TL) aştı. Kuveyt Sosyal İşler Bakanlığı tarafından "Kuveyt yanınızda" temasıyla başlatılan kampanyaya, 129 bini aşkın kişi ve kuruluş katıldı.

Meis Adası’ndan büyük jest

Türkiye'nin yardıma ilk koşan ülkelerden Yunanistan'dan bir jest daha geldi. Meis Adası’ndan depremzedelere destek için yardım malzemeleri gönderildi. Öte yandan Yunanistan'da GSM operatörleri, deprem bölgesindeki yakınları ile görüşmek isteyenler için ücretsiz iletişim imkanı tanıdı.







