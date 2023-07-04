|
Gündem

E-ticaret yasasından geri dönüş olmaz

Anayasa Mahkemesi, ‘şirket-siyaset-medya’ üçgeninde lobi girişimi skandalına sahne olan ve e-ticarette tekeli önleyen düzenleme için perşembe günü toplanıyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yasaya karşı yürütülen lobi çalışmalarını ve sağlanan menfaatlere ilişkin tespitlerini Yüksek Mahkeme ile paylaşacak.

Nur Banu Aras
04:00 . 4/07/2023 Salı
Yeni Şafak
T.C. Anayasa Mahkemesi.

T.C. Anayasa Mahkemesi.

Anayasa Mahkemesi (AYM), e-ticarette tekeli önleyen düzenleme için perşembe günü toplanıyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından e-ticaret sektöründe rekabet koşullarının yerli firmalar lehine daha adil şekilde düzenlenmesi amacıyla hazırlanan, Meclis’te de bütün partilen desteğiyle kabul edilen ‘Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki’ Kanun CHP’nin itirazı nedeniyle Anayasa Mahmekesi’ne (AYM) taşınmıştı. Perşembe günü CHP’nin itirazını değerlendirecek olan AYM, Ticaret Bakanlığı’nın konuyla ilgili görüşlerini dinleyecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın AYM’ye kanunla ilgili yapacağı sunumda, hazırladığı dosyalarla yasanın önemine vurgu yapacak. Bolat’ın yasaya karşı yürütülen lobi çalışmalarını ve sağlanan menfaatlere ilişkin tespitleri de AYM ile paylaşacağı kaydedildi.

BÜYÜK BALIK KÜÇÜĞÜ YUTAMAYACAK

Bakanlık yetkilileri yasaya ilişkin, “Okyanustaki en büyük köpek balığı, diğer balıkları yutuyor ve hiçbir balığın okyanusta yer almasına izin vermiyordu. İşte bu yeni e-ticaret yasası bunun önüne geçen bir düzenleme. Yasa piyasaya yeni aktörlerin çıkmasını sağlayacak ve piyasadaki derinliği güçlendirerek herhangi bir aktörün aşırı büyüyerek diğerlerini yutmasını ve piyasada tekel olmasını önleyecek. Ayrıca, bu hali ile yasa yerli üreticiyi de köleleştirmekten kurtaracak. Tüketicinin de korunması sağlanacak. Çünkü, fiyatları tek bir aktörün belirlediği piyasada tüketiciler, kısa vadede olmasa da, zaman içerisinde yüksek fiyatlarla karşılaşacaktı. Örneğin pazar yerindeki satıcılara başka bir platformda satış yapma yasağı getirilmesi, küçük satıcılara ödemelerin geç yapılması, satıcı ve tüketici verilerine münhasıran platformlarca sahip olunması ve finans maliyetlerinin küçük satıcılar üzerine yıkılması gibi uygulamalar artık yapılamayacak” değerlendirmesini yaptı.

AYM ricası Akşener’den

CHP’nin itiraz süresinin dolmasına 1 gün kala AYM’ye yaptığı itirazın ardından bir e-ticaret firmasının Cumhuriyet Gazetesi yöneticilerine çikolata kutusu içinde 500 bin lira vererek yasa aleyhine haber yapılmasını istediği ortaya çıkmıştı. ‘Çikolata kutusu’ skandalının CHP’ye uzanması beklenirken olaya İYİ Parti de dahil oldu. Yasayı gizli kapaklı AYM’ye taşıyan Engin Altay daha önce yaptığı açıklamada İYİ Parti aracılığıyla yasaya itiraz ettiklerini söylemişti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu arayarak yasaya itiraz edilmesini istediği öğrenildi.

MENFAAT SAĞLANDI MI?

Skandalda söz konusu Çin sermayeli e-ticaret firmasından bir menfaat sağlanıp sağlanmadığı soruşturulacak. Cumhuriyet Gazetesi yöneticilerinin aldığı 500 bin TL’lik rüşvetin yine aynı şirkete iade edilip edilmediğinin de soruşturulacağı, iade edilmediyse vergi kaçakçılığı noktasında da ayrı bir soruşturmanın açılacağı belirtiliyor.


Paris'te aksiyon dolu gece: Etraf bir anda polislerle çevrildi herkes alandan uzaklaştırıldı
Paris'te aksiyon dolu gece: Etraf bir anda polislerle çevrildi herkes alandan uzaklaştırıldı

Cezayir asıllı 17 yaşındaki Nahel'in polisin silahından çıkan kurşunla öldürülmesi sonrası iç karışıklıkla boğuşan Fransa'da akşam saatlerinde ilginç bir gelişme yaşandı. Başkent Paris'in en işlek noktalarından Şanzelize Caddesi'nden Yeni Şafak takipçilerinin sorularını yanıtlayan muhabirimiz Taha Hüseyin Karagöz, canlı yayında uzun namlulu silah taşıyan polisler tarafından alandan uzaklaştırıldı. Karagöz, yerde yatan birinin olduğunu ve kalp masajı yapıldığını aktarıp, "Saldırı mı var emin değilim. Tedirgin edici gerçekten. Şu an için içeriye kimsenin girmesine izin vermiyorlar." dedi. Üzerine yürüyen polislere gazeteci olduğunu belirten Karagöz, basın kartını göstermesine rağmen alandan uzaklaştırıldı.


#e-ticaret
#Anayasa Mahkemesi
#Ömer Bolat
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kiracı ve ev sahibi hakları neler?