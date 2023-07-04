E-ticaret yasasından geri dönüş olmaz

Ticaret Bakanlığı tarafından e-ticaret sektöründe rekabet koşullarının yerli firmalar lehine daha adil şekilde düzenlenmesi amacıyla hazırlanan, Meclis’te de bütün partilen desteğiyle kabul edilen ‘Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki’ Kanun CHP’nin itirazı nedeniyle Anayasa Mahmekesi’ne (AYM) taşınmıştı. Perşembe günü CHP’nin itirazını değerlendirecek olan AYM, Ticaret Bakanlığı’nın konuyla ilgili görüşlerini dinleyecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın AYM’ye kanunla ilgili yapacağı sunumda, hazırladığı dosyalarla yasanın önemine vurgu yapacak. Bolat’ın yasaya karşı yürütülen lobi çalışmalarını ve sağlanan menfaatlere ilişkin tespitleri de AYM ile paylaşacağı kaydedildi.

Bakanlık yetkilileri yasaya ilişkin, “Okyanustaki en büyük köpek balığı, diğer balıkları yutuyor ve hiçbir balığın okyanusta yer almasına izin vermiyordu. İşte bu yeni e-ticaret yasası bunun önüne geçen bir düzenleme. Yasa piyasaya yeni aktörlerin çıkmasını sağlayacak ve piyasadaki derinliği güçlendirerek herhangi bir aktörün aşırı büyüyerek diğerlerini yutmasını ve piyasada tekel olmasını önleyecek. Ayrıca, bu hali ile yasa yerli üreticiyi de köleleştirmekten kurtaracak. Tüketicinin de korunması sağlanacak. Çünkü, fiyatları tek bir aktörün belirlediği piyasada tüketiciler, kısa vadede olmasa da, zaman içerisinde yüksek fiyatlarla karşılaşacaktı. Örneğin pazar yerindeki satıcılara başka bir platformda satış yapma yasağı getirilmesi, küçük satıcılara ödemelerin geç yapılması, satıcı ve tüketici verilerine münhasıran platformlarca sahip olunması ve finans maliyetlerinin küçük satıcılar üzerine yıkılması gibi uygulamalar artık yapılamayacak” değerlendirmesini yaptı.