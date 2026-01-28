Eğitim çekiyor ayrımcılık zorluyor

İLKE Vakfı Toplumsal Düşünce ve Araştırmalar Merkezi (TODAM) ile Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu'nun (UDEF) iş birliğiyle hazırlanan “Türkiye’de Uluslararası Öğrencilerin Eğitim ve Yaşam Deneyimleri Araştırma Raporu”, Türkiye’de öğrenim gören uluslararası öğrencilerin eğitimden sosyal yaşama uzanan deneyimlerini kapsamlı biçimde ortaya koyuyor. Yüz yüze görüşmelerle hazırlanan ve alanındaki en kapsamlı çalışmalardan biri olan araştırmanın yürütücülüğünü Doç. Dr. Elyasa Koytak üstlenirken, proje danışmanlığını Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş’un da aralarında bulunduğu akademik bir ekip yaptı.





MEMNUNİYET YÜKSEK

Hâlihazırda 337 bin 119 uluslararası öğrenci bulunan Türkiye, bu alanda dünyada 8. sırada yer alıyor. Araştırma, 551 uluslararası öğrenciden elde edilen veriler doğrultusunda gerçekleştirildi. Katılımcıların yüzde 59,5’ini erkekler, yüzde 40,5’ini kadınlar oluştururken, öğrencilerin yüzde 76,8’i lisans düzeyinde eğitim görüyor. Uluslararası öğrencilerin Türkiye’yi tercih nedenlerinin başında yüzde 50,5 ile 'dini yakınlık' yer aldı. Bunu yüzde 46,6 ile 'eğitim kalitesi', yüzde 32,5 ile 'kültürel yakınlık' ve yüzde 26,3 ile 'burs imkanları' izledi. Öğrencilerin üniversitelerden genel memnuniyet düzeyi 5 üzerinden 3,26 olarak ölçüldü. Kütüphaneler, kampüs olanakları ve akademik kadro en yüksek memnuniyet alanları olurken, staj ve kariyer imkânları ile yurt olanakları en düşük puanları aldı. Akademisyenlerle kurulan iletişimin güçlü olması, Türkiye’yi yeniden tercih etme ve başkalarına tavsiye etme eğilimini artırdı.





GÖÇMEN KARŞITLIĞI VAR

Araştırmaya göre öğrencilerin yüzde 51,4’ü Türkiye’deki yaşamından memnun olduğunu belirtirken, barınma sorunu, ayrımcılık ve ikamet izni işlemleri en yaygın problemler olarak öne çıktı. Her 10 öğrenciden 6’sı Türkiye’de ayrımcılığa maruz kaldığını ifade ederken, en sık karşılaşılan ayrımcılık türünün göçmen karşıtlığı olduğu belirlendi. Ayrımcılığın kaynağı olarak yüzde 65,5 ile tanınmayan vatandaşlar ilk sırada yer alırken, yüzde 51,8 ile sınıf veya bölüm arkadaşları ikinci sırada geldi.





ÜNİVERSİTELER BİLİNÇLENDİRİLMELİ

Öğrencilerin yüzde 61,5’i eğitimlerini yarıda bırakmayı düşündükleri anlar yaşadıklarını belirtirken, bu düşüncenin temel nedenleri arasında ayrımcılık, barınma sorunları ve ekonomik yetersizlikler yer aldı. Raporun öneriler bölümünde üniversitelerde ırkçılığa karşı etkili şikâyet ve yaptırım mekanizmalarının kurulması, bilinçlendirme çalışmalarının ise ortaöğretim düzeyinden başlatılması gerektiği ifade edildi.



