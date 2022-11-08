Eğitimde gelenekle gelecek buluştu: 2 bin Köy Yaşam Merkezi açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 2 Bin Köy Yaşam Merkezinin Açılış Töreni’ne katıldı. İlerlemenin ilk göstergelerinden birinin eğitim öğretimde alınan mesafe olduğunu vurgulayan Erdoğan “Köy Yaşam Merkezlerimizi eğitimde gelenekle geleceği buluşturan stratejik hamlelerimizden birisi olarak görüyorum. Merkezlerimizde sadece eğitime soluk kazandırmıyor, evlatlarımızı yarının Türkiye’sine hazırlıyoruz. Bu merkezlerde gerçekleştirilecek kurslarla kültür sanat faaliyetlerinin de yeni dinamizm katacağına inanıyorum” dedi.

İDEOLOJİK FORMAT YERİNE ÖZGÜRLÜKÇÜ MODEL

Tüm bütçelerde en büyük payı eğitim öğretime ayırdıklarına dikkat çeken Erdoğan, eğitim bütçesini yıllık 7,5 milyar liradan aldıklarını, geçen sene itibarıyla 304 milyar liraya çıkardıklarını vurguladı. “Görüşmeleri devam eden 2023 bütçemizde eğitime tahsis edilen kaynak 651 milyar lirayı bulmakta” diyen Erdoğan, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirdiklerini belirtti. Erdoğan “Öğrencileri formatlayan ideolojik eğitim yerine evlatlarımızın yeteneklerini keşfetmeyi amaçlayan özgürlükçü modeli hakim kıldık” şeklinde konuştu.

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TÜM KÖYLERDE HAYATA GEÇİRİLECEK

Erdoğan, “Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Köy Yaşam Merkezleri, geçmişle geleceği mezcetme irademizin bir ürünüdür. Burada gaye, tek parti döneminde yapıldığı gibi milletimizin inancına, kültürüne, değerlerine aykırı hayat tarzı dayatması asla değildir. Anadolu irfanının en saf halini temsil eden köylerimizi, günümüzün imkan ve araçlarıyla yarına hazırlıyoruz. Önümüzdeki yıl sonuna kadar tüm köylerimizde bu merkezlerimizi hayata geçirmeyi hedefliyoruz” dedi. Ardından Aydın Yenipazar, Bingöl Merkez Kuruca, Sakarya Serdivan Uzunköy ve Trabzon Akçaabat’taki Köy Yaşam Merkezleri ile canlı bağlantı gerçekleştirildi.