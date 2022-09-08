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KIRKLARELİ

Ekipler 8 araçta 99 düzensiz göçmen yakaladı

Kırklareli'nde Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı. Ekipler

8 araçta 99 göçmen buldu.

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Haber Merkezi AA
Ekipler 8 araçta 99 düzensiz göçmen yakaladı
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Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 99 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çağlayık köyünde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, bölgedeki 8 araçta Afganistan, Suriye ve Fas uyruklu 99 düzensiz göçmen bulunduğunu belirledi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla M.Y, A.A.M, Ö.F.T, İ.A.Z, A.B, A.H. ve H.A. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5'i Suriye uyruklu 7 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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