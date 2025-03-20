Elektrikli battaniyeden çıkan yangın korkuttu

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Şahmelik mahallesinde Memiş B.'ye ait ikamette, iddiaya göre elektrikli battaniyeden kaynaklı yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise alevlere müdahale etti. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülürken, dumandan etkilenen F.B. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.