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Elektrikli battaniyeden çıkan yangın korkuttu

Elektrikli battaniyeden çıkan yangın korkuttu

22:0420/03/2025, Perşembe
IHA
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Kayseri'de çıkan yangında bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Kayseri'de çıkan yangında bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Şahmelik mahallesinde Memiş B.'ye ait ikamette, iddiaya göre elektrikli battaniyeden kaynaklı yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise alevlere müdahale etti. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülürken, dumandan etkilenen F.B. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Kayseri
#Elektrikli battaniye
#Yangın

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