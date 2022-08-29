Emine Erdoğan'ın katıldığı festival üzerinden provokasyon yapan Cumhuriyet ve BirGün'ün yalanı elinde patladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, önceki gün Tokat'ta düzenlenen 1'inci Gastronomi Festivali'ne katıldı. Tokat Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe katılan Erdoğan, festival kapsamında Küçükbağlar köyünde düzenlenen Bereket Hasadı Programı'nda kadınların hazırladıkları yöresel yemek stantlarını gezerek yemeklerden tattı, hasat yapan çiftçileri ziyaret ederek onlarla sohbet etti.

Emine Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en güzel köşelerinden Tokat'ta bir gastronomi festivali vesilesiyle vatandaşlarla buluşmanın mutluluğu ve heyecanı içinde olduğunu söyledi.

Türkiye'nin istisnasız her köşesinin meşhur kıymetleri bulunduğuna dikkati çeken Emine Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Tokatımız çok yönlü zenginliğiyle adeta bir Türkiye kompozisyonu. Tarihten kültüre, gastronomiden doğaya kadar her alanda büyük potansiyele sahip. Tokat, altı bin yıllık tarihi boyunca farklı medeniyetlerin evi olmuştur. Bu kadim coğrafyada attığımız her adımda tarihin farklı bir dönemine ait eserlerle karşılaşıyoruz. Ne mutlu ki birçok geleneğimiz burada yüzyıllardır varlığını koruyor."

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CUMHURİYET VE BİRGÜN'DEN YENİ PROVOKASYON

Cumhuriyet ve BirGün, Emine Erdoğan'ın katıldığı Tokat Belediyesi tarafından düzenlenen festivali hedef aldı. Algı operasyonuna girişen Cumhuriyet ve BirGün, 3 milyon TL harcanarak yer kiralandığını ve zeminin özel taşlarla döşendiğini öne sürdü. Ancak provokasyon peşinde olan Cumhuriyet ve Birgün'ün iddialarının asılsız olduğu çok geçmeden ortaya çıktı.

"TÜM İDDİALAR ASILSIZ VE MESNETSİZ"

Yeni Şafak, Cumhuriyet ve Birgün'ün iddialarının ardından Tokat Belediyesi'ne ulaşarak projeye ilişkin bilgi aldı. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yapılan tesisin sıfır atık projesi kapsamında inşaa edildiğini belirtti. Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıklayan Eroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Tokat tarım alanında zengin bir yapıya sahip. Bizlerde bu zenginliğin daha da yayılabilmesi için gastronomi festivali kapsamında bazı çalışmaları hayata geçirmek istedik. İlimize gelen turistlerin kendi hasatlarını ve aynı zamanda yöresel yemeklerimizi yapabilecekleri 1.000 metrekare alana sahip bir tesisi inşa ettik. Burası sadece festival için yapılan bir tesis değil. Ortaya atıldığı gibi sadece Emine Erdoğan için yapılan bir çalışmada yok. Tüm çalışmaların maliyeti 400 bin TL civarında ve sıfır atık projesi kapsamında yapıldı. Tüm söylenen ifadeler asılsız ve mesnetsizdir"

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