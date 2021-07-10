Gündem Emniyet uyardı E-devlet üzerinden bayram harçlığı başvurusu paylaşımlarına kanmayın
ANKARA

Emniyet uyardı: E-devlet üzerinden bayram harçlığı başvurusu paylaşımlarına kanmayın

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya sitelerinde 'E-Devlet üzerinden bayram harçlığı başvurusu' ifadeleri içeren asılsız paylaşımlara karşı uyarıda bulundu.

Haber Merkezi AA
Emniyet uyardı: E-devlet üzerinden bayram harçlığı başvurusu paylaşımlarına kanmayın
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Dolandırıcıların siber ortamda geliştirdikleri yöntemlerle yaşanan mağduriyetlerin önüne geçebilmek için Emniyet Genel Müdürlüğü, özellikle yaklaşan bayram öncesi yeni bir uyarı paylaşımı yaptı.

UYARI SİBERAY'DAN: "BAYRAM HARÇLIĞI BAŞVURUSU PAYLAŞIMLARI ASILSIZDIR"

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının güvenli internet kullanımı için vatandaşlara rehberlik amacıyla başlattığı SİBERAY programının Twitter hesabından yapılan uyarıda, vatandaşlardan sosyal medyada "E-Devlet üzerinden bayram harçlığı başvurusu" ifadesinin bulunduğu ciddiyetsiz ve asılsız paylaşımlara itibar etmemeleri istendi.

"KENDİ HESAPLARINIZDAN DA PAYLAŞMAYIN"

SİBERAY'ın paylaşımında, "Bu tür içerikleri kendi hesaplarımızdan paylaşarak dezenformasyona alet olmayalım. Kamu hizmeti sağlanan elektronik ortamları bilgi kirliliğinden uzak tutalım." ifadelerine yer verildi.

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