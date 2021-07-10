Emniyet uyardı: E-devlet üzerinden bayram harçlığı başvurusu paylaşımlarına kanmayın

Dolandırıcıların siber ortamda geliştirdikleri yöntemlerle yaşanan mağduriyetlerin önüne geçebilmek için Emniyet Genel Müdürlüğü, özellikle yaklaşan bayram öncesi yeni bir uyarı paylaşımı yaptı.

UYARI SİBERAY'DAN: "BAYRAM HARÇLIĞI BAŞVURUSU PAYLAŞIMLARI ASILSIZDIR"

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının güvenli internet kullanımı için vatandaşlara rehberlik amacıyla başlattığı SİBERAY programının Twitter hesabından yapılan uyarıda, vatandaşlardan sosyal medyada "E-Devlet üzerinden bayram harçlığı başvurusu" ifadesinin bulunduğu ciddiyetsiz ve asılsız paylaşımlara itibar etmemeleri istendi.

"KENDİ HESAPLARINIZDAN DA PAYLAŞMAYIN"

SİBERAY'ın paylaşımında, "Bu tür içerikleri kendi hesaplarımızdan paylaşarak dezenformasyona alet olmayalım. Kamu hizmeti sağlanan elektronik ortamları bilgi kirliliğinden uzak tutalım." ifadelerine yer verildi.

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