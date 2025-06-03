Erdoğan: Amacım üç lideri bir araya getirmek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından İstanbul’daki Rusya – Ukrayna zirvesine ilişkin, “Benim en büyük arzum gerek Sayın Putin’i gerekse Zelenski’yi aynı şekilde İstanbul veya Ankara’da bir araya getirmek. Sayın Trump’la, ben de buluşmada bir araya gelir ve böylece İstanbul’u bir barış merkezi haline getirelim istiyorum” dedi.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 1,5 saat süren toplantı sonrasında açıklama yapan Erdoğan, şunları söyledi: “14-28 Mayıs 2023 seçimleri siyasi hayatın dönüm noktalarından biri olarak tarihe geçti. Milletimiz her iki seçimde de istikbaline dahil çok önemli kararlar vermiştir. İçeride kavgalı sürekli kriz üretmeye meyyal yapı yerine tercihini Meclis’te Cumhur İttifakı’ndan Cumhurbaşkanlığı’nı da şahsımızdan yana kullanmıştır.”
AMACIMIZ PASLI ZİNCİRLERİ ATMAK
“Türkiye’nin derin bir uçurumun kenarından döndüğü bugün daha da iyi anlaşılıyor. Son 1 haftada şahit olduğumuz meydan muhaberesi bile bunu görmek için ziyadesiyle kafidir. 2 yıl öncesine kadar beyaz gömlek giyip, video çekip birbirini övgü yağmuruna tutanlar bakıyorsunuz gırtlak gırtlağa manşetleri süslüyor. Ülkemizin atlattığı tehlikenin büyüklüğü zamanla daha iyi anlaşılacak. Cumhurbaşkanı Kabinesi olarak tam bir uyum içinde 2 senedir ülkemize ve milletimize aşkla hizmet ediyoruz. Kalan 3 yıllık sürede gayemiz refah seviyesini yükseltmek, milletimizin ezeli ve ebedi kardeşliğine vurulan paslı zincirleri atmaktır.”
HER MESELEYİ ÇÖZERİZ
“Türkiye terör sorunu başta olmak üzere her türlü meselesini çözecek kuvvete, iradeye ve demokratik olgunluğa sahiptir. Terörsüz Türkiye bunun mihveri ve mihengi olacaktır. 23 yıllık kazanımlar sayesinde demokrasimiz karşılıklı saygı çerçevesinde her türlü sorunu tartışacak, bunlara ortak akılla çözüm bulacak yetkinliğe kavuşmuştur. Yıllardır acılardan, gözyaşından beslenenlerin Türkiye’nin kuvvetlenmesinden endişe etmesi normaldir. Çözüm yerine sorunun parçası olmakta ısrar edenleri milletimizin engin ferasetine havale ediyoruz.”
MUHTEŞEM BİR BULUŞMA OLDU
Rusya ve Ukrayna heyetlerinin dün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkanlığında bir araya geldiğini belirten Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Gerçekten çok çok muhteşem buluşma oldu. Özellikle bundan önce 1000’er esir değişimi olduğu halde bu defa bu esir değişimleri 1000’in üzerine çıktı. Bir de bu esir değişiminin dışında gerek Rusya gerek Ukrayna tarafında bazı cesetlerin de birbirlerine de iadesi söz konusu oldu. Bu rakamlar da gerçekten ok büyük.”
İSTANBUL’U BARIŞ MERKEZİ YAPALIM
“Benim en büyük arzum gerek sayın Putin’i gerekse Zelenski’yi aynı şekilde İstanbul veya Ankara’da bir araya getirmek. Hatta ve hatta Sayın Trump’la, kabul buyururlarsa ben de buluşmada bir araya gelir ve böylece İstanbul’u bir barış merkezi haline getirelim istiyorum. Bunun girişimlerini de son buluşmadan sonra adımını atacağız.”
Trump ve Zelenski liderler zirvesine hazır
- Ukrayna ile Rusya arasında barışın sağlanması için liderler zirvesi teklif eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kiev ve Washington’dan cevap geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump’ın Putin ve Zelenski ile Türkiye’de görüşmeye "açık" olduğunu açıkladı. Leavitt, "Başkan, eğer böyle bir durum söz konusu olursa buna açık olduğunu söyledi, ancak her iki liderin ve her iki tarafın da masaya birlikte oturmasını istiyor" dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmeye hazır olduğunu belirtti. Zelenski, "(Cumhurbaşkanı Erdoğan'a) Liderler düzeyinde bir görüşmeyi desteklediğimi söyledim. Çünkü, bizim görüşmemiz olmadan ateşkes olmayacağı izlenimine sahibim" diye konuştu.
Bölgemizde savaş istemiyoruz
- Türkiye barış diplomasisinin ana merkezlerinden biri haline dönüştüğünü ifade eden Erdoğan, “Gayretlerimiz neticesinde Rusya ve Ukrayna heyetleri ülkemizde bir araya geldiler. Dünkü hadiseye rağmen toplantının gerçekleşmesi başlı başına önemli bir başarıdır. Biz bölgemizde savaş, zulüm, çatışma görmek asla istemiyoruz. Her iki tarafın da kabul edeceği sürdürebilir barışın tesisi için çaba içindeyiz. Türkiye sözü, duruşu, tavrı çok yakından takip edilen bir devlettir” dedi.
Kimsenin vassalı değiliz
- “CHP eski Genel Başkanının ülkemize yönelik vassal benzetmesi son derece çirkin hakaretamiz yaklaşımdır” ifadelerini kullanan Erdoğan, “Türkiye kimsenin vassalı da aktörü de değildir. Türkiye vassallığa doğru değil her alanda tam bağımsızlığa doğru hızla yol almaktadır. 14-28 Mayıs seçimleri öncesinde Batı başkentlerinde kapı kapı dolaşan, hatta ekonomist ithal etmekle övünen kendisinden başka birisi değildir” diye konuştu.