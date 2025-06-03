Erdoğan: Amacım üç lideri bir araya getirmek

Ukrayna ile Rusya arasında barışın sağlanması için liderler zirvesi teklif eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kiev ve Washington’dan cevap geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump’ın Putin ve Zelenski ile Türkiye’de görüşmeye "açık" olduğunu açıkladı. Leavitt, "Başkan, eğer böyle bir durum söz konusu olursa buna açık olduğunu söyledi, ancak her iki liderin ve her iki tarafın da masaya birlikte oturmasını istiyor" dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmeye hazır olduğunu belirtti. Zelenski, "(Cumhurbaşkanı Erdoğan'a) Liderler düzeyinde bir görüşmeyi desteklediğimi söyledim. Çünkü, bizim görüşmemiz olmadan ateşkes olmayacağı izlenimine sahibim" diye konuştu.